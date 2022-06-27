الأردن: 45 إصابة بين عمال الأمن العام أثناء تعاملهم مع حادث تسرب الغاز

قال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام الأردنية إن غرفة عمليات أمنية متقدمة باشرت عملها في العقبة منذ ورود البلاغ بسقوط الصهريج المحمل بالغاز، تجمع مديرية الشرطة وقوات الدرك والدفاع المدني، ويساندها جهود مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام.

وبين أن فرق الدفاع المدني في العقبة أعلنت حالة الطوارئ القصوى منذ اللحظة الأولى، حيث وصلت إلى الموقع وجرى عزله على الفور، وبدأت بعمليات البحث والإسعاف والإنقاذ، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، وقامت بتطهير المصابين وعدد من المتواجدين من المواد الكيماوية.

وأشار إلى أنه وأثناء العمليات، سجلت 45 إصابة بين مرتبات الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني، والذين تعاملوا مع الحادث في لحظاته الأولى وتلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى، فيما أدخل 5 مصابين ما زالوا قيد العلاج وحالتهم العامة متوسطة.

وأشار إلى أن التعامل جار للانتهاء من تفقد الموقع وتطهيره، بتنسيق تام مع القوات المسلحة- الجيش العربي، وكافة الجهات المعنية.

وبين أن 2500 ضابط وفرد و240 آلية متخصصة تابعة للأمن العام والدفاع المدني، تعاملت مع الحدث وقامت بنقل المصابين، بينما عمل فريق التعامل مع المواد الخطرة في الدفاع المدني، على تطهير الموقع، فضلاً عن مشاركة فرق فريق الإنقاذ المائي والغطاسين في عمليات البحث والإنقاذ.

ولفت إلى أن فريقين من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية يتواجدان في الموقع للكشف وجمع العينات والأدلة.

وفي وقت سابق، ارتفع عدد ضحايا تسرب الغاز السام في ميناء العقبة الأردني إلى 13 حالة وفاة و251 إصابة.

وفي وقت سابق، أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، أن قوات الجيش العربي تلبي النداء الوطني في التعامل مع حادثة تسريب الغاز السام في العقبة والذي نتج عنه 10 وفيات و251 إصابة، وذلك بعمل عدة إجراءات فورية من أجل التخفيف من آثار الحادثة، وانطلاقاً من حرصها الوطني الكبير في حماية المجتمع الأردني من كل الأخطار والكوارث.