مجلس القيادة اليمنى يحذر من التراخى تجاه ابتزاز مليشيات الحوثى

استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ بحضور عضو المجلس عبدالله العليمي.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إحاطة من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، حول نتائج المشاورات الأممية الرامية إلى تنفيذ اتفاق الهدنة وتثبيتها، وفرص البناء عليها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وشدد العليمي، على أهمية ممارسة مزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، للوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق، وعدم الانتقال إلى نقاش أي ملفات أخرى قبل الزامها بفتح طرق تعز وكافة الطرق الرئيسية في المحافظات الأخرى.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من استمرار التراخي الدولي إزاء الابتزاز الحوثي الممنهج، لكسب المزيد من الوقت، وإطالة أمد الحرب واستمرار المعاناة، كما حذر من التحشيد والتعبئة المنظمة من جانب المليشيا، ما يهدد أي فرصة لتجديد الهدنة الأممية.

وفي اللقاء قدم عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي ملاحظاته بشأن مسار المشاورات الجارية حول طرقات تعز والطرق في المحافظات الأخرى، والموقف الأممي غير الكاف لدفع المليشيا مغادرة مربع التسويف والمماطلة في تنفيذ المقترحات الأممية ذات الصلة.

من جانبه أعرب الوسيط الأممي عن تقديره للتعاطي الإيجابي مع جهوده من جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في سبيل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد غروندبيرغ، أن فتح طرقات تعز ماتزال أولوية ملحة بالنسبة لجهوده التي يسعى من خلالها إلى دفع المشاورات إلى الأمام والتقدم نحو ملفات أخرى.

في وقت سابق، غادر الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضوا المجلس، سلطان العرادة، وعثمان مجلي، العاصمة القطرية الدوحة، متجهين إلى الرياض في طريق عودتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة رسمية ناجحة تناولت تعزيز العلاقات والدعم القطري المنشود للإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة.