الثلاثاء 28 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنسيق التمريض 2022 محافظة سوهاج وشروط القبول

التمريض
التمريض
ads

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية عن تنسيق التمريض 2022 محافظة سوهاج، بالتزامن مع  تقديم أوراق الطلاب للالتحاق بمدارس التمريض المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

تنسيق التمريض 2022 محافظة سوهاج

ويختلف تنسيق التمريض من محافظة لأخرى، حسب عدد الطلاب المتقدمين لمدارس التمريض والمجموع الحاصلين عليه في الشهادة الإعدادية وعدد الطلاب داخل مدرسة التمريض.

وأعلنت محافظة سوهاج عن تنسيق التمريض للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، والذي سيتم تحديده  في الأول من يوليو المقبل بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج  71% هذا العام، وتقدم للامتحانات أكثر من 90 ألف طالب وطالبة.

وتضم  محافظة سوهاج 15 مدرسة تمريض للبنين وللبنات، ويتم إعلان تنسيق التمريض واحد لكل المدارس الموزعة بين مراكز المحافظة، وحسب حديث  الحسيني الجارحي، مدير إدارة التدريب للتنمية البشرية ومدارس التمريض بمحافظة  سوهاج، سيتم إعلان تنسيق التمريض للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، بمحافظة سوهاج في بداية شهر يوليو المقبل.

txt

حقيقة وجود تمريض عسكري بعد الإعدادية 2022 للبنات

txt

«الفيوم» تناقش مقترح إنشاء مدارس تمريض جديدة


شروط التقديم لمدارس التمريض 2022

هناك شروط أساسية للالتحاق بمدارس التمريض بعد إعلان تنسيق التمريض باختلاف المحافظات، وهي كالتالي:

-الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسى، في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

- أن يكون الطالب من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية حرصا على مبدأ التوطين.

-أن يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

-التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر، وألا تكون الطالبة متزوجة-اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية.

-ألا تقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا، ويجوز بقرار من وزيرة الصحة النزول بالسن 6 أشهر في حالة احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.

-اجتياز اختبار الشخصي بعد إعلان تنسيق التمريض  والاختبار الطبي، ويتضمن الأول قوة الملاحظة- اللباقة في الحديث- سرعة الاستجابة ورد الفعل- مهارات التواصل، ويشمل الثاني كشف نظر- كشف باطني- اختبار مخدرات)، وكذلك الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية.

رابط موقع تقديم الصف الأول الثانوى 2022 والأوراق المطلوبة للقبول

تنسيق التمريض تنسيق التمريض 2022 محافظة سوهاج الشهادة الاعدادية مدرسة تمريض شروط التقديم لمدارس التمريض بمدارس التمريض الدراسة الإعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إلى وزير التموين.. د. سهير نظمى تريد حلًا!

الأكثر قراءة

انفراد.. «الدستور» تكشف مصير مذيعة برنامج «المشاغبة» شيماء جمال

رفع الحصانة عن المستشار المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال

خاص.. هروب قاتل المذيعة شيماء جمال إلى دولة عربية

أول ظهور لـ«محمد عادل» قاتل نيرة أشرف (بث مباشر)

القاضي يسأل قاتل نيرة: إيه مفهوم الحب عندك؟.. كيف رد المتهم؟

«طبنجة ومية نار».. كيف تخلص مستشار مجلس الدولة من المذيعة شيماء جمال؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القمة السنوية للحرية الدينية الدولية في واشنطن

منى رجب

الساحل الشمالى

ماجد حبته

السبع فى مواجهة التنين!

محمود خليل

من «عفريت المحمل» إلى «الحج الافتراضى»

مؤمن المحمدي

الست لما

جمال رشدي

التصهين المتصحر

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المرشد الماسونى

رشا عبدالمنعم

المسرح الحر واجهة مشرفة تستحق الدعم

صور

محاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف

جلسة حوارية بـ«الأعلى للإعلام» حول مكافحة انتشار صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت

أول امتحانات الثانوية «فرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية