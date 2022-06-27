تنسيق التمريض 2022 محافظة سوهاج وشروط القبول

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية عن تنسيق التمريض 2022 محافظة سوهاج، بالتزامن مع تقديم أوراق الطلاب للالتحاق بمدارس التمريض المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

تنسيق التمريض 2022 محافظة سوهاج

ويختلف تنسيق التمريض من محافظة لأخرى، حسب عدد الطلاب المتقدمين لمدارس التمريض والمجموع الحاصلين عليه في الشهادة الإعدادية وعدد الطلاب داخل مدرسة التمريض.

وأعلنت محافظة سوهاج عن تنسيق التمريض للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، والذي سيتم تحديده في الأول من يوليو المقبل بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 71% هذا العام، وتقدم للامتحانات أكثر من 90 ألف طالب وطالبة.

وتضم محافظة سوهاج 15 مدرسة تمريض للبنين وللبنات، ويتم إعلان تنسيق التمريض واحد لكل المدارس الموزعة بين مراكز المحافظة، وحسب حديث الحسيني الجارحي، مدير إدارة التدريب للتنمية البشرية ومدارس التمريض بمحافظة سوهاج، سيتم إعلان تنسيق التمريض للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، بمحافظة سوهاج في بداية شهر يوليو المقبل.



شروط التقديم لمدارس التمريض 2022

هناك شروط أساسية للالتحاق بمدارس التمريض بعد إعلان تنسيق التمريض باختلاف المحافظات، وهي كالتالي:

-الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسى، في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

- أن يكون الطالب من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية حرصا على مبدأ التوطين.

-أن يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

-التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر، وألا تكون الطالبة متزوجة-اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية.

-ألا تقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا، ويجوز بقرار من وزيرة الصحة النزول بالسن 6 أشهر في حالة احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.

-اجتياز اختبار الشخصي بعد إعلان تنسيق التمريض والاختبار الطبي، ويتضمن الأول قوة الملاحظة- اللباقة في الحديث- سرعة الاستجابة ورد الفعل- مهارات التواصل، ويشمل الثاني كشف نظر- كشف باطني- اختبار مخدرات)، وكذلك الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية.