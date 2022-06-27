الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع درجات الثانوية العامة 2022.. وعدد أسئلة الامتحانات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية
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مع بدء ماراثون الثانوية العامة، يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة، وعدد أسئلة الامتحانات واحتلت أكثر العبارات بحثًا عبر مؤشر البحث جوجل.

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

وانطلقت امتحانات  الثانوية العامة 2022 يوم 26 يونيو الماضي للمواد الأساسية، بعد أن أدى الطلاب امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الأسبوع الماضي، وسط إجراءات وتعليمات مشددة مع تطبيق النظام الجديد للأسئلة الذي تم تطبيقها للمرة الأولى العام الماضي والذي يعتمد على الفهم والتعلم وليس الحفظ والتلقين.

وكما ورد في ورقة مواصفات امتحان اللغة الفرنسية للثانوية بلغ إجمالي عدد الأسئلة 40 سؤالا، وتتنوع الأسئلة بين أجزاء المنهج، ومدة الامتحان 3 ساعات،  فسيكون بينها ما هو مختص بالقواعد والمفردات اللغوية، بالإضافة إلى أسئلة المواقف والترجمة.

ويأتي توزيع درجات الثانوية العامة بحيث تكون الدرجة النهاية الكبرى 50 درجة،  والصغرى 25 درجة،منها 30 سؤال كل سؤال درجة واحدة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتين.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

ويسري نفس الأمر على كل مواد اللغة الأجنبية الثانية سواء الإنجليزي أو الفرنساوي أو الإيطالي او الإسباني أو الصيني، فيكون الامتحان 33 سؤالًا، ودرجة الامتحان النهاية الكبرى 40 درجة، والصغرى 20 درجة، منها 26 سؤالًا لكل سؤال درجة، 7 أسئلة لكل سؤال درجتين، ومدة الإجابة ساعتين.

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أما امتحان الكيمياء به 50  سؤالًا، والدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والصغرى 30 درجة، في امتحان لمدة ٣ ساعات، ويأتي توزيع درجات الثانوية العامة 40 سؤالًا لكل سؤال درجة،10أسئلة لكل سؤال درجتين.

أما امتحان الجيولوجيا  به 50 سؤالًا، ومدة الامتحان 3 ساعات والدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة، و توزيع درجات الثانوية العامة 40 سؤالا لكل سؤال درجة، و10 أسئلة لكل سؤال درجتين.

وامتحان الأحياء به 50 سؤالًا، وتكون الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة، و توزيع درجات الثانوية العامة 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، و10 أسئلة لكل سؤال درجتين.


وامتحان الفيزياء 50 سؤالًا ومدة الامتحان 3 ساعات، والدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة، موزعة 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتين.

مع بدء الاختبارات.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للأيام المتبقية

وامتحان الجبر والهندسة الفراغية، يضم امتحان الجبر والهندسة الفراغية ثانوية عامة 25 سؤالًا، وتكون الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة 20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتين.

أما التفاضل والتكامل يضم امتحان التفاضل والتكامل للصف الثالث الثانوي 25 سؤالًا، وتكون الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة 20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتين.

وامتحان الديناميكا من 25 سؤالًا، وتكون الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة 20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتين.

وامتحان الاستاتيكا 25 سؤالًا، وتكون الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة 20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتين.

أما امتحان التاريخ به 50 سؤالًا، وتكون الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة.

وامتحان الجغرافيا  يضم 50 سؤالًا، وتكون الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والصغرى 30 درجة، موزعة 
40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتين.

وامتحان الفلسفة به  50 سؤالًا، الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والصغرى 30 درجة، موزعة 
40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتين.

وامتحان علم النفس  يضم  50 سؤالًا، وتكون الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة، موزعة 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتين، ومدة الامتحان  3 ساعات.

توزيع درجات الثانوية العامة عدد اسئلة الامتحانات وامتحان الفيزياء اللغة الأجنبية الثانية درجات الثانوية العامة عدد أسئلة امتحانات الثانوية الثانوية العامة 2022

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