الأحد 26 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مياه القناة: استمرار أعمال غسيل الشبكات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من أعمال عملية تطهير وتعقيم مروقات محطة مياه أبوعارف الجديدة والتي تعمل بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب يوم، وتخدم مناطق عمر أبن الخطاب، الجناين، قرية عامر، النفق، رافع محمد عبده، الألبان القديمة والجديدة، ابوسيال، العمدة، لقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء أيضا من أعمال تطهير وتنظيف مجرى الهدارات الخاص بالفلاتر للمرحلة الثانية بمحطة مياه أبوعارف الجديدة، مؤكداً أنه يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة من غربلة، تخثير، ترسيب، تقطير، وتطهير، في عملية تطهير وغسل المروقات بالمحطة، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي بالمحطة وفي وجود مسئول الشؤون الصحية، وذلك يتم جنباً الى جنب مع خطة الغسيل الدورية والاستثنائية للشبكات والخزانات، إيماناً بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتم حالياً عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بجميع المراكز والقرى، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، طبقا لخطة الشركة الموضوعة، وذلك بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، حيث يتم فتح محابس المياه وعمل محضر تضامنى بذلك، بالإضافة الي أخذ عينات للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع بصفة مستمرة ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة الثلاثة،" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لعمل التحليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا على مدار الـ24 ساعة وذلك للتأكد من صلاحيتها، استمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه تم الانتهاء أيضاً من أعمال تغيير مسار خط مياه الشرب بطول ١٣٠ مترا بعزبة الغزلاوية بقرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، وذلك فى استجابة فورية وسريعة لأهالي العزبة، حيث وجود مسار الخط أسفل منازل العزبة، الأمر الذي يؤثر سلباً على وصول المياه بالضغوط المناسبة لأهالي القرية.

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