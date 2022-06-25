«المخدرات» تسقط 17 شخصًا فى قبضة الأمن بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، اليوم السبت، بحبس 17 عاطلاً 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجارهم في المواد المخدرة، وإرسال عينة من المخدرات المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة، بقيادة اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط (16) قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 17 متهمًا، لعدد 6 منهم معلومات جنائية، كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 7146 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.