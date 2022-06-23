حبس شاب لاتهامه بقتل والدته وشقيقه فى المطرية

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس شاب؛ لاتهامه بقتل والدته وشقيقه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد الاستماع لأقوال شهود العيان، الذين أكدوا أن المجني عليها لها 3 أبناء، والمُتهم وهو الابن الأوسط، ويوم الواقعة فوجئوا بأحد أبناء السيدة يصرخ في الشارع، ويلطم وجهه، قائلًا: «إلحقوا أمي وأخويا الصغير لقيتهم غرقانين في دمهم»، فهرولنا ووجدنا الاثنين متوفيين.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم.

البداية عندما نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فى حل لغز العثور على جثة سيدة، ونجلها مقتولين طعنًا بالسكين داخل شقتهما، في ظروف غامضة بمنطقة المطرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلها الأكبر بسبب خلافات على الميراث، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي، يُفيد العثور على جثة سيدة ونجلها مقتولين داخل شقتهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى «نادية محمد عبده»، ونجلها محمد رجب خميس مقتولين طعنًا بالسكين داخل شقتهما، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.