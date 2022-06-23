الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شاب لاتهامه بقتل والدته وشقيقه فى المطرية

حبس
حبس
ads

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس شاب؛ لاتهامه بقتل والدته وشقيقه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد الاستماع لأقوال شهود العيان، الذين أكدوا أن المجني عليها لها 3 أبناء، والمُتهم وهو الابن الأوسط، ويوم الواقعة فوجئوا بأحد أبناء السيدة يصرخ في الشارع، ويلطم وجهه، قائلًا: «إلحقوا أمي وأخويا الصغير لقيتهم غرقانين في دمهم»، فهرولنا ووجدنا الاثنين متوفيين.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم.

البداية عندما نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فى حل لغز العثور على جثة سيدة، ونجلها مقتولين طعنًا بالسكين داخل شقتهما، في ظروف غامضة بمنطقة المطرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلها الأكبر بسبب خلافات على الميراث، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي، يُفيد العثور على جثة سيدة ونجلها مقتولين داخل شقتهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى «نادية محمد عبده»، ونجلها محمد رجب خميس مقتولين طعنًا بالسكين داخل شقتهما، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

نيابة شرق القاهرة حبس شاب قتل والدته

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

جلسات مغلقة لسينودس كنيسة الروم الكاثوليك لانتخاب مطارنة جدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟