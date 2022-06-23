الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لمحام نصب على موكله في 3 ملايين جنيه

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، بمعاقبة محامي بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة تزوير إيصالات سداد رسوم قضائية للنصب على موكله.

وتبين من التحريات أن أحد الأشخاص وهو مقيم في السعودية أوكل للمحامي المتهم لإقامة بعض القضايا، فطلب منه المتهم بضرورة تحويل مبالغ مالية وصلت إلى 3 ملايين جنيه مقابل رسوم قضائية حتى يتمكن من إقامة تلك الدعاوى، فقام المتهم بتزوير تلك المحررات واستولى على أموال موكله.

وكشف التحريات والتحقيقات أن المتهم، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية 3 إيصالات سداد، والمنسوب صدورها لوزارة المالية، وأمر تقديم الرسوم والمنسوب صدورها لمحكمة استئناف القاهرة، كما قام المتهم بتقليد خاتم شعار الجمهورية لإحدى الجهات الحكومية وزارة المالية ومحكمة استئناف القاهرة، واستعمل تلك المحررات المزورة وقدمها لموكله المجنى عليه مع علمه بتزويرها، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير، وإحالته لمحكمة الجنايات التي قضت بسجنه 10 سنوات.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة محامي السجن المشدد تزوير إيصالات

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