السيطرة على مشاجرة بسبب خلافات الجوار فى سوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجوار، وتم ضبط 7 من المشاركين فى المشاجرة من بينهم 2 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز البلينا تم الفصل بين طرفى المشاجرة وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوجود مشاجرة بين "طرف أول" "كامل م ب أ" 48 سنة عامل مصابًا باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقله للمستشفى المركزي و"محمد ي ع" 28 سنة عامل.

وبين "طرف ثان"، "سامح خ ك س" 36 سنة عامل مصابًا "جرح رضي بفروة الرأس" وشقيقه "يحيى خ ك" 30 سنة عامل و"عبدالناصر م أ ب" 57 سنة عامل و"سحر س م ش" 35 سنة ربة منزل والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب بالعصي والشوم، وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة. تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.