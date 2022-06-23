الاستعلام عن حالة 4 أشخاص أصيبوا فى حادث سير بـ«الإسكندرية الصحراوى»

طلبت النيابة بمدينة 6 أكتوبر تقريرًا طبيًا عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأصيب 4 أشخاص بينهم طيار مدني بكسور وجروح متفرقة بالجسم، الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ووجود مصابين بالكيلو 42 بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي في اتجاه القاهرة.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص بينهم طيار بالون مدنى بالأقصر، ونقل جميع المصابين لمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الحادث.