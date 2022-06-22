بالأسماء.. تعيين 28 مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة دفعة 2018

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، قرارًا يتضمن تعيين المندوبين بمجلس الدولة (دفعة 2018).

وجاء نص القرار رقم 265 لسنة 2022: "بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2022 وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 6 يونيو 2022 وبناء على ما عرضه وزير العدل.

قرر في المادة الأولى يعيّن مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2018 كل من:

عامر عبدالحكيم عامر

محمد أحمد محمد العدوي نوارة

أحمد سعد أنيس علي عبدالمولى

سعد ربيع عطية عبدالعزيز

حسين علي محسب محسب

محمد أحمد أحمد نوح العطار

أحمد نجاح عطية محمد

أحمد السيد أحمد محمد عنب الجندي

محمد عبدالمنعم عبدالحفيظ عبدالواحد

محمود علاء إبراهيم محمود إبراهيم نوح

عمر عبدالسلام محمد عبدالسلام محمد

محمود راضي عبدالباسط قبيصي

ياسر سمير محمد عيسوي

أحمد جمال محمد عبدالظاهر

عوض صلاح محمد عوض

محمد خالد عبدالوكيل عبدالرحمن خورشيد

أحمد محمد عبدالرحيم سيد

أحمد عبدالنبي محمد عبدالمطلب

إسلام محمد السعيد جابر

عبدالرحمن خالد أحمد رأفت الدسوقي

محمود رمضان حميدة خليفة

شريف محمود عبداللطيف العمروسي

محمد عبدالنبي عبدالفتاح عبداللطيف بكر

محمود عيد عثمان أحمد

محمد صفوت على محمد

أحمد الحسين محمد عبدالمنعم السيد

محمود رجب محمد الحمدي

بلال محمد عبدالباقي أحمد.

وتضمنت المادة الثانية من القرار: تحدد أقدمية المندوبين المساعدين بالمادة الأولى بين أقرانهم المعينين بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2022.