كشف هوية المتهمين بسرقة 1.2 مليون جنيه من سيارة شركة بالهرم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهمين بسرقة مليون و200 ألف جنيه من سيارة تابعة لإحدى الشركات أعلى الطريق الدائري بالهرم، وتبين أنهم 5 أشخاص، أحدهم يعمل شقيقه بالشركة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سيارة تابعة لإحدى الشركات لسرقة مليون و200 ألف جنيه، بعد تهديد سائقها.

وتبين من تحريات رجال المباحث وفريق البحث الجنائي، أن 5 عاطلين أحدهم يعمل شقيقه بالشركة وراء ارتكاب الواقعة، بعد تهديد السائق بالأسلحة.