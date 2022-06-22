شهدت أسعار مواد البناء تراجع ملحوظ خلال الأيام الماضية بعد ارتفاعها لعدة أيام خلال الاسبوع الماضي، وسجلت أسعار مواد البناء _ سعر الحديد والأسمنت _ اليوم الأربعاء 22-6-2022.



تراجع جديد في أسعار مواد البناء في أغلب الشركات المحلية واستقرار في أسعار مواد البناء لدى البعض الآخر.

ووصل سعر الحديد إلى نحو 25 ألفا لطن الحديد في النصف الثاني من شهر مايو المنصرم، ثم انخفض بقيمة 4.500 جنيه ، وشهد تراجع جديد بنحو 3 آلاف على مرتين، ليسجل التراجع في سوق الحديد في مصر نحو 7.500 جنيه خلال الفترة الماضية.

أسعار مواد البناء..سعر الحديد والأسمنت

تراجع سعر الحديد الاستثماري إلى 17922.96 جنيه للطن، مقارنةً بـ 18252.63 جنيه بالأمس.

وتراجع سعر حديد عز بنحو 200 جنيه للطن ووصل سعره إلى 18385 جنيهًا.

وبلغ سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1296 جنيهًا

وسعر حديد مصر ستيل 19000 جنيه.

وسجل سعر الحديد في المصريين 19270 جنيه للطن.

وذلك حسب أسعار مواد البناء المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وشهد سعر الأسمنت أيضًا تراجع بعد أن ارتفعت الاسبوع الماضي بنحو ٥٠ جنيه، ويلغ سعر طن الاسمنت للبيع من ارض المصنع بين 1150 و1200 جنيها

أسعار الجبس

جبس العامرية 650 - 655 جنيها للطن.

جبس السويس 580 - 580 جنيها للطن.

جبسينا سيناء 850 - 860 جنيها.

جبس نجوم سيناء المعمار 690 جنيها للطن.

جبس الدولية 700 - 710 جنيهات للطن.

سعر الطوب الأحمر :

الطوب أسمنتى مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيها.

وسعر طوب أسمنتى مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6500 جنيه.

وسعر طوب رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2060 جنيها

وبلغ سعر طوب رملي خفيف 60×20×20 سم م3 950 جنيها.

سعر متر الرمل والزلط

وبلغ سعر متر الرمل نحو 190-250 جنيها، وسعر الزلط لفينو من 185 - 200 جنيه، والكبير يتراوح من 140 - 160 جنيها

أما سعر مكعب الزلط يصل إلى 150 جنيها، وبلغ سعر متر الزلط نحو السن بسعر 125 جنيها.