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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-6-2022 فى مصر

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء، 22-6-2022 فى مصر انخفاض جديد بعد تسجيلها ارتفاعات كبيرة لعدة أيام متتالية في السوق طوال الأسبوع الماضي.

 

وشهدت أسعار الدواجن، اليوم، تراجعا جديدا فانخفضت أسعار الدواجن البيضاء بنحو 5 جنيهات في بورصات الدواجن التي يختلف سعرها من بورصة لأخرى، كما تختلف من البورصة لسعر وصولها للمستهلك وبلغ متوسط سعر الدواجن البيضاء من 38 لـ42 جنيها.

 

أسعار الدواجن اليوم

بلغ سعر الدواجن الساسو 44 جنيها.

ووصل سعر الدواجن  البلدي  إلى 50 جنيها.
ووصل سعر الفراخ الأمهات إلى 31 جنيها.

وبلغ سعر وراك الدجاج 45 جنيها مع تراجع أسعار الدواجن اليوم.

بلغ سعر كيلو  الصدور بالعظم 50 جنيها.

ووصل سعر كيلو البانية إلى 85 جنيها مع تراجع أسعار الدواجن اليوم.

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أسعار البط

سجل كيلو البط المولار بـ53 جنيها.

وسعر البط الفرنساوي بـ55 جنيها.

البط المسكوفي سجل 60 جنيها، وسعره في المزرعة 47 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 24 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو البط المولار 32. 5 جنيه.

أما كيلو الرومي بلغ  70 جنيها.

وسعر الأرانب بـ 55 جنيها.


أسعار الكتاكيت:

بلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 5.75 جنيه.

وسعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3-3.75 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 5-5.25 جنيه.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى  5.5 جنيه.

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أسعار الرومي 


كتكوت رومي أسمر  من  16.50 جنيه إلى 17 جنيها
كتكوت رومي بوم  من  16.00 جنيه الى 16.50 جنيه.
كتكوت رومي برونزي عمر يوم من  16.50 جنيه الى 17 جنيها.
كتكوت رومي برونزي وزن  500 جرام 45 يوما من 44.00 جنيه إلى 44.50 جنيه.

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سعر البيض 

وشهد سعر كرتونة البيض انخفاضا طفيفا بعد أن وصل سعرها، خلال الأسبوع الماضي، لأكثر من 60 جنيها وجاء سعرها كالتالي:

سعر البيض الأحمر كرتونة من 58 جنيها إلى 59.50 جنيه.
سعر البيض الأبيض كرتونة من 56 جنيها إلى 57 جنيها.
سعر كرتونة البيض بلدي كرتونه من 60 جنيها إلى 61 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم اسعار البط أسعار الكتاكيت سعر البيض أسعار الرومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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