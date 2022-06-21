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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 21 يونيو 2022  من أكثر الموضوعات والعناوين بحثًا عبر محركى البحث العالميين "جوجل" و"تويتر"، خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي المركزي الأمريكي الأربعاء الماضي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وذلك لأول مرة منذ عام 1994، لمواجهة تصاعد التضخم.

وليست المرة الأولى التي ينتهج فيها الفيدرالي هذا النهج، فقد رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في مايو الماضي لأول مرة بهذه النسبة منذ عام 2000، وللمرة الثانية منذ عام 2018، وسبقها رفع الفائدة بنسبة 0.25% في مارس.

وجاء القرار الفيدرالي الأمريكي ضمن إجراءات لمواجهة التضخم في أمريكا بعد أن وصل إلى أعلى معدلاته في أكثر من 40 عامًا خلال مايو الماضي، ويتبعه عدد من الدول في أوروبا والشرق الأوسط للحد من تبعيات الحرب الروسية الأوكرانية، من هنا يهتم المصريون ورجال الأعمال بالبحث عن تحديثات سعر الدولار كل لحظة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 21 يونيو 2022 

وكان من الجيد أن شهدت أسعار الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري بكافة البنوك العاملة في مصر خلال الأيام القلية الماضية.

سعر الدولار  مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري الثلاثاء 21 يونيو 2021 

وثبت سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في مصر الثلاثاء 21 يونيو 2022 بالبنك الأهلي المصري عند سعر 18.71 للشراء، 18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار  مقابل الجنيه في البنك المركزى المصري الثلاثاء 22 يونيو 2022 

18.70جنيه للشراء.

18.80جنيه للبيع.

سعر الدولار  مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية الثلاثاء 21 يونيو 2022 

18.73جنيه للشراء.

18.79جنيه للبيع.

سعر الدولار  مقابل الجنيه فى بنك مصر  الثلاثاء 21 يونيو 2022 

18.71جنيه للشراء.

18.77جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.73 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبوظبى الإسلامى

18.74 جنيه للشراء.

18.79جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الثلاثاء 21 يونيو 2022

وعلى صعيد العملات الرئيسية، فهي أيضًا تأثرت بما يشهده العالم من تضخم وتدفق للموارد عقب الحرب الروسية الأوكرانية، لتسجل العملة الأوروبية اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر 19.48 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية ارتفاعًا 19.50 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع، وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.55 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الثلاثاء 21 يونيو 2022

وفي السياق ذاته، قد ارتفعت أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري ما بين 3 و17 قرشًا، بعد تراجعه بداية التعاملات اليوم ما بين 20 و32 قرشًا شراء وبيعًا في البنوك الحكومية والخاصة، وفي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني ارتفاعًا ليصبح 22.42 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه المصري يونيو الفيدرالي الثلاثاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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