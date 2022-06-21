تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ بالدرجات لدخول المدارس الثانوية

يبحث أولياء الأمور والطلاب، عن تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ وكانت من العبارات الأكثر بحثًا على جوجل، استعدادًا لتقديم أوراق الالتحاق بالمرحلة الثانوية، عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة التي تجري بدءًا من الأسبوع المقبل للمواد الأساسية.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ

اعتمد جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، منذ عدة أيام التنسيق العام للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2022 – 2023 للثانوي المنتظم، والمنازل، والخدمات، والخاص".

وجاء تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ للعام الدراسي المقبل 2023-20022، 242 درجة للثانوي العام، أما الثانوي عام خدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز عن 25% من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي، والمنازل بـ140درجة، والثانوي العام خاص بـ140 درجة.



ومع إعلان تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ بدأت المدارس تستعد لاستقبال ملفات الطلاب، وتعطي كل مدرسة ايصال استلام بالملف المقدم بعد استيفائه، ويجري تسجيله من خلال مسئول الاحصاء بقاعدة الوزارة وطباعتها بكشوف التنسيق على أن يتم تسليم هذه الكشوف إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الأول الثانوي 2022

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي بعد إعلان تنسيق الشهادة الإعدادية بجميع مديريات التعليم ومنها وصل سداد المصاريف الأصل و2 صورة منه، وأصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها، وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب أو الأم، وأصل شهادة الميلاد و3 صور منها، وصور شخصية للطالب حديثة مطبوع عليها الاسم، مع ملف التقديم بعد إعلام تنسيق الشهادة الإعدادية موجود بالمدرسة ولا يقبل ملفات من خارج المدرسة.

وعلى الطالب كتابة بياناته في الملف كاملة قبل مراجعتها من لجنة تسلم الملفات، مع توفير شهادة صحية للطالب وهي موجودة بالملف الورقي ويجب ختمها من الصحة بعد توقيع الكشف الطبي على الطالب

وبيان بشأن المبالغ التي يتم تحصيلها عند تسليم الطالب الاستمارة الدالة على النجاح بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022.10.

وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

وأوضحت الوزارة، إن تكلفة طبع وتحرير الشهادات: 32 جنيهًا، بالإضافة إلى دمغة نوعية: 6 جنيهات، ورسم قيمة موارد: جنيهان، ورسم إضافي بواقع 10 جنيهات.