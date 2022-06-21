المشاركون في دوري الجولف عن ملاعب مدينتي تصميم عالمي وتنظيم على أعلى مستوى ( فيديو )

أشاد اللاعبون المشاركون بنهائي دوري الجولف لموسم 2021/2022، بمستوى ملعب جولف مدينتي، سواء على مستوى التصميم العام، الذي يوفر منافسة قوية بين اللاعبين المشاركين، أو على مستوى الصيانة الدورية مما يحافظ على نجيل الملعب طوال العام، كما أشادوا بالتنظيم المميز لنادي جولف مدينتي لنهائي دوري الجولف، وتوفير التجهيزات كافة التي يحتاجها اللاعبون ووسائل الإعلام لضمان تقديم بطولة بمستوى عالمي.

وأكد اللاعبون وعدد من المتخصصين والخبراء أن ملاعب مدينتي بتصميماتها المعتمدة دوليا، جعلتها الأفضل لاستضافة الجولة النهائية، حيث ساهمت في بلوغ مستوي منافسة قوي بين اللاعبين، كما أن الاهتمام باعمال الصيانة الدورية رفع من كفاءة الملعب وحافظ علي نضارة النجيل طوال العام. وأثنى رافايل ريموند لاعب نادي نيو جيزة، قائلًا :"تصميم ملعب نادي مدينتي للجولف مميز جدًا، وصيانة أرض الملعب جيدة، وكل شيء جيد".

من جانبه قال تيمور أبو الخير، نائب رئيس الاتحاد المصرى للجولف وعضو مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية، أن البطولة شارك فيها نحو ثماني أندية، لافتا الي أن ملاعب نادي جولف مدينتي جاءت متوافقة مع المعايير والاشتراطات الدولية مع يجعلها الأقدر لاستضافة البطولات الدولية التي يعتزم الاتحاد تنظيمها الفترة المقبلة.