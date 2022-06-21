المشدد 10 سنوات لصاحب محل وعامل حاولا ترويج الحشيش في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، صاحب محل زجاج و عامل لحام، لإدانتهما في القضية رقم 8125 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الزقازيق حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

تعود أحداث القضية ليوم 8 من شهر مارس من العام المنصرم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد قيام ضباط البحث الجنائي بالمديرية، بناء على معلومات وتحريات سرية وإذن النيابة العامة، بضبط "م. ر. ف.ا " 34 عاما صاحب محل زجاج، و"ح. ع. ح" 30 عاما لحام، مقيمين بدائرة مركز الزقازيق، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح، وسلاح ناري فرد خرطوش للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة".

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بمركز الزقازيق، و قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.