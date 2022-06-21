مصرع شخص وإصابة 4 في حادث على تصادم الطريق الدولي بكفر الشيخ

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي بين قريتي مسطروة والمقصبة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وربع نقل قريتي مسطروة والمقصبة على الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وعدد من رجال الأمن.

ونقل المصابون إلى مستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج اللازم، والجثة لمشرحة المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.