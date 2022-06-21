المشدد 15 و7 سنوات لطالبين وعامل ضبطوا بعقاقير مخدرة فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق طالبين وعاملًا لإدانتهم في القضية رقم 6407 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الزقازيق، لحيازة عقاقير مخدرة، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية 150 ألف جنيه ومصادرة المخدر للمتهم الأول، والمشدد 15 عاما وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين الثاني والثالث.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بناء على معلومات وتحريات سرية وإذن النيابة العامة، بقيام مأمورية مكبرة من ضبط "م. ع. ع" 22 عاما، طالب جامعي، و"أ. أ" عامل، و"م. ن.ع"، 21 عاما، طالب، مقيمين بدائرة مركز منيا القمح، وبحوزتهم كمية من العقاقير المخدرة" بيثيدين، وكيتامين" بقصد الاتجار والتربح.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بمركز الزقازيق قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.