الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 و7 سنوات لطالبين وعامل ضبطوا بعقاقير مخدرة فى الشرقية

متهم
متهم
ads

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق طالبين وعاملًا لإدانتهم في القضية رقم 6407 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الزقازيق، لحيازة عقاقير مخدرة، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية 150 ألف جنيه ومصادرة المخدر للمتهم الأول، والمشدد 15 عاما وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين الثاني والثالث.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بناء على معلومات وتحريات سرية وإذن النيابة العامة، بقيام مأمورية مكبرة من ضبط "م. ع. ع" 22 عاما، طالب جامعي، و"أ. أ" عامل، و"م. ن.ع"، 21 عاما، طالب، مقيمين بدائرة مركز منيا القمح، وبحوزتهم كمية من العقاقير المخدرة" بيثيدين، وكيتامين" بقصد الاتجار والتربح.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بمركز الزقازيق قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم. 

محكمة جنايات الزقازيق طالبين عامل حيازة عقاقير مخدرة السجن المشدد الشرقية مديرية أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 وحالة الطقس فى المحافظات

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟