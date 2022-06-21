الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متبقى 10 أيام... خطوات وشروط التقديم فى الصف الأول الابتدائى 2022-2023

طلاب الصف الأول الابتدائي
طلاب الصف الأول الابتدائي
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مع قرب نهاية اقتراب شهر يونيو، كُثف البحث عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 من قبل أولياء الأمور، خاصة منذ إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لمرحلتي الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال منذ الأول من يونيو 2022 ولمدة 30 يومًا، ويهتم آلاف أولياء الأمور في كل المحافظات بالتقديم لأولادهم في المدراس الحكومية خلال الأيام القليلة المتبقية في التقديم قبل فوات الأوان.

ويسعى أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم في المدارس الحكومية والتجريبية خاصة بعد تطويرها من قبل الدولة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة التي ساهمت بإنشاء آلاف المدارس حول الجمهورية تساهم في تخفيف الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية.

تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 لأولياء الأمور 

لكثرة البحث عن رابط وخطوات وشروط التقديم في الصف الأول الابتدائي للطلاب الواصلين للسن القانونية، تقدم "الدستور" في إطار حرصها على تزويد القراء بكافة المعلومات أولًا بأول تيسيرًا عليهم.

لينك تسجيل الصف الأول الابتدائي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022-2023 عبر بوابة الأزهر

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد فعلت الموقع المخصص لتقديم الطلاب الجديد الراغبين للالتحاق في المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد 2022- 2023  منذ اللحظة الأولى من الأول من يونيو الجاري، وذلك ليتمكن أولياء الأمور من التقديم لأبنائهم في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والتجريبية والرسمية للغات بمصروفات بسيطة، خاصة أن المدارس الدولية قد تضاعفت مصروفاتها مما جعل أولياء يعزفوا عن التقديم لأبنائهم فيها.

رابط التقديم في المدارس الحكومية 2022 – 2023 للطلاب الجدد

ووفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن التقديم بدأ من يوم 1 يونيو الجاري ويستمر قرابة شهر من تاريخ فتح باب التقديم من خلال هذا الرابــــــــــــــــــــــط، حيث يمكن استقبال طلبات التقديم طوال الـ24 ساعة، ليتمكن كافة أولياء الأمور بجميع المحافظات من التقديم في المدارس الحكومية والتجريبية واللغات الرسمية.

شروط التقديم في المدارس الحكومية 2022 – 2023 للطلاب الجدد

جاء في بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المُثبت على البوابة الخاصة بالوزارة، شروط الالتحاق بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 في جميع محافظات الجمهورية، والتي جاءت كالآتي:

1- ألا تقل سن الطالب المتقدم عن 6 سنوات في أول أكتوبر 2022.

2- التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة فقط وليس ورقيًا من داخل المدراس عبر هذا الرابط .

3- التقديم خلال الفترة التي حددتها الوزارة فقط في المهلة الممتدة من 1 يونيو وحتى 31 يونيو .

4- يكون محل سكن الطفل في المربع السكني للمدرسة الراغب في الالتحاق بها.

5- يخضع الطالب لمقابلة الشخصية التي تعدها إدارة المدرسة المرشح لها للطلاب الجدد.

ومن المفترض أن يتم توزيع الطلاب وفقًا لاستيعاب المدارس المتقدم لها الطالب في المربع السكني إذا توافرت فيه الشروط السابقة، والتي تفحصها اللجنة المكلفة بذلك، وتحقيق الكثافة الطلابية المرجوة من وزارة التربية والتعليم، وإن لم تستوعب المدرسة الأقرب الطلاب المتقدمين لها يتم توزيهم على مدارس أبعد نسبيًا.

موعد إعلان نتائج تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

تعلن كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 خلال شهر من انتهاء التقديم أي خلال يوليو المقبل أو بداية أغسطس على أقل تقدير، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث يمكن الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني.

الأول الابتدائي تقديم الصف الاول الابتدائى 2022 وزارة التربية يونيو الأداب

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لينك تسجيل الصف الأول الابتدائي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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