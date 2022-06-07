الثلاثاء 07 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شروط التقديم للصف الأول الابتدائى 2022 فى المدارس الحكومية وموعد النتيجة

طلاب الصف الأول الابتدائي
طلاب الصف الأول الابتدائي
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منذ بداية الشهر الجاري كُثف البحث عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 منذ إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي منذ الأول من يونيو 2022 ولمدة 30 يوما، ويهتم آلاف أولياء الأمور في كل المحافظات بالتقديم لأولادهم في المدراس الحكومية، خاصة بعد تطويرها من قبل الدولة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة التي ساهمت بإنشاء آلاف المدارس حول الجمهورية تساهم في تخفيف الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية .

تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

وبسبب تعدد البحث عن رابط وخطوات وشروط التقديم في الصف الأول الابتدائي للطلاب الواصلين للسن القانونية، تقدم "الدستور" في إطار حرصها تزويد القراء بكافة المعلومات أولا بأول تيسيرًا عليهم.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائى 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية والرسمية للغات

لينك موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 للمدارس الحكومية وشروط التقديم

رابط تقديم الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2022.. وآخر موعد للتقديم

 

والجدير بالذكر أن منذ الساعات الأولى من الأول من يونيو قد فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموقع المخصص لتقديم الطلاب الجديد الراغبين للالتحاق في المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد 2022- 2023 وذلك ليتمكن أولياء الأمور من التقديم لأبنائهم في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والتجريبية والرسمية للغات بمصروفات بسيطة خاصة أن المدارس الدولية قد تضاعفت مصروفاتها مما جعل الطلاب يعزفوا أن الالتحاق بها.

ووفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن التقديم بدأ من يوم 1 يونيو الجاري ويستمر قرابة شهر من تاريخ فتح باب التقديم، حيث يمكن استقبال طلبات التقديم طوال الـ 24 ساعة ليتمكن كافة أولياء الأمور بجميع المحافظات من التقديم في المدارس الراغبين في إلحاق أبنائهم به لانه إذا تجاوز المدة لا لا يجوز له التقديم لاحقًا.

 

شروط التقديم في المدارس الحكومية 2022 – 2023 للطلاب الجدد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط الالتحاق بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 في جميع محافظات الجمهورية والتي جاءت كالآتي:

  1. ألا يقل سن الطالب المتقدم عن 6 سنوات في أول أكتوبر المقبل.
  2. التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة فقط وليس ورقيًا من داخل المدراس.
  3. التقديم خلال الفترة التي حددتها الوزارة فقط في المهلة الممتدة من 1 يونيو وحتى 31 من ذات الشهر
  4. يكون محل سكن الطفل في المربع السكني للمدرسة الراغب في الالتحاق بها.
  5. اجتياز الطالب المقابلة الشخصية التي تعدها إدارة المدرسة المرشح لها للطلاب الجدد.

ومن المفترض أن يتم توزيع الطلاب وفقا لاستيعاب المدارس المتقدم لها الطالب في المربع السكني إذا توافرت فيه الشروط السابقة والتي تفحصها اللجنة المكلفة بذلك، وإن لم تستوعب المدرسة الأقرب الطلاب المتقدمين لها يتم توزيهم على مدارس أبعد نسبيًا.

موعد إعلان نتائج تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

وسوف تعلن كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 خلال شهر من انتهاء التقديم أي خلال يوليو المقبل، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث يمكن الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني.

الصف الأول الابتدائي 2022 الصف الاول الابتدائي 2022 التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

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لينك موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 للمدارس الحكومية وشروط التقديم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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