فقدان 7 أشخاص.. روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف منصات نفطية في البحر

أعتبر 7 أشخاص الاثنين في عداد المفقودين جراء تعرّض منصات نفطية في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم لاستهداف صاروخي، واتّهمت موسكو به أوكرانيا، وفق مسؤول روسي.

وكتب حاكم شبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف المعيّن من جانب موسكو على تليجرام: "نؤكد أن هناك ثلاثة جرحى وسبعة في عداد المفقودين وأن عمليات البحث مستمرة".

وكان أكسيونوف أكد في وقت سابق خلال بث مباشر على التلفزيون الروسي أن خمسة أشخاص أصيبوا قبل تخفيض الحصيلة.

وذكر أن النيران استهدفت ثلاث منصات حفر تابعة لشركة تشيرنومور نفتغاز مما أدى إلى إجلاء 94 شخصا كانوا في الموقع،

وأعلن مساء الإثنين على حسابه على تليجرام "بقي 15 جنديًا لمراقبة أمن المنصات".

وهذه هي الضربة الأولى المعلن عنها ضد البنى التحتية للمنصّات النفطية في شبه جزيرة القرم منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير، لافتًا إلى أن عملية البحث تتم بحرًا وجوًا.

أوضح أن الصواريخ أصابت إحدى المنصات الثلاث بأضرار أكبر من المنصتين الأخريين، وقالت أولغا كوفيتيدي التي عينتها موسكو سناتورة عن القرم لوكالة ريا نوفوستي الروسية إنه لم يسجل سقوط ضحايا في المنصتين الاخريين.

وتنشط شركة تشيرنومورنيفتغاز في العديد من حقول النفط والغاز في البحر الاسود وبحر آزوف قبالة القرم.

بعد ضم شبه جزيرة القرم، قامت السلطات الروسية الجديدة بتأميم أصول تشيرنومورنفتغاز التي كانت قبل ذلك فرعا تابعا لشركة التشغيل العامة الأوكرانية نفتوغاز.