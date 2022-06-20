الإثنين 20 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان

جريدة الدستور
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يستقبل  الرئيس عبدالفتاح السيسي  مساء اليوم بمطار القاهرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثانى مصر في زيارة تستغرق يومين.


وذكر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتى تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين 

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وائل لطفي

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