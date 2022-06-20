الإثنين 20 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: تدمير مستودع غذاء في أوديسا بهجوم صاروخي روسي

أوكرانيا
أوكرانيا
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قال الجيش الأوكراني إن هجوما صاروخيا روسيا دمر، اليوم الاثنين، مستودع غذاء في ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، لكن لم يسقط أي قتلى مدنيين.


وأوضحت قيادة عمليات الجنوب، أن القوات الروسية أطلقت 14 صاروخا على جنوب أوكرانيا خلال ثلاث ساعات "غضبا من نجاحات قواتنا". 

 

ولم يرد تعليق فوري من الجيش الروسي على هذه التقارير.
 

وكانت انفجارات قد هزت ميناء أوديسا اليوم بعد أن قال رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا إن القوات الأوكرانية هاجمت منصات تنقيب تملكها شركة للنفط والغاز في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، في البحر الأسود قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا.

 

وأضاف في منشور على تطبيق تيليجرام إن ثلاثة أشخاص أصيبوا وإن البحث جار عن سبعة عمال.
 

وقالت وكالة ريا نوفوستي للأنباء إن منصات التنقيب تقع على مسافة 71 كيلومترا من أوديسا.

 

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن المفاوضات معقدة جارية لفتح الموانئ الأوكرانية، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.

 

وتابع زيلينسكي للاتحاد الأفريقي: «أفريقيا رهينة تداعيات حرب روسيا ضد أوكرانيا».

 

وكان قد توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تصعّد روسيا هجماتها هذا الأسبوع فيما يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيدعمون مسعى كييف للانضمام إلى التكتل، بينما تواصل موسكو حملتها للسيطرة على شرق البلاد.

 

الجيش الأوكراني روسيا ميناء أوديسا البحر الأسود القوات الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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