رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022 والأوراق المطلوبة

يبحث أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية عن رابط التقديم للصف الاول الثانوي 2022، بعد إعلان تنسيق المدارس الثانوية بأغلب محافظات الجمهورية والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب عدد الفصول المتاحة بمدارس الثانوية سواء العامة أو الفنية ومعدل مجموع طلاب المحافظة في الشهادة الإعدادية.

رابط التقديم للصف الاول الثانوي 2022

وتعرض الدستور في السطور التالية رابط التقديم للصف الاول الثانوي 2022 بعد أن خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط للطلاب وأولياء الأمور لتقديم الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدرسة حسب التنسيق الذي يتم الاعلان عنه قبل بدء التقديم الفعلي.

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022، ليكون موحد على مستوى الجمهورية لتقديم جميع الطلاب سواء الراغبين في الالتحاق بالثانوية العامة أو الثانوية الفنية، ويمكن للطلاب تقديم أوراقهم من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022 من هنا .

يختار الطالب أيقونة التقديم من القائمة الرئيسية للموقع.

إدخال البيانات المطلوبة.

كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية.

تحديد نوع التعليم الراغب في الالتحاق به.

ملء استمارة التنسيق (كتابة 3 مدارس) من نوع تعليم واحد بمحيط سكن الطالب.

تحميل أوراق التقديم الخاصة بالطالب.

الضغط على حفظ الطلب.

ويستطيع الطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام على نتيجة القبول، من خلال نفس رابط التقديم للصف الأول الثانوي.

مدارس بعد الاعدادية 2022

لم يعد الثانوي العام هو الاختيار الوحيد أمام الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بل ركزت الدولة خلال السنوات الماضية على افتتاح عدد كبير من مدارس التعليم الفني والتي تسعى لتخريج طلاب يتناسب تعليمهم مع احتياجات سوق العمل وهناك ما يقرب من 40 مدرسة تعليم فني يمكن لطلاب لشهادة الإعدادية الاختيار من بينهم، وتوفر جميعها تدريب عملي للطلاب يتناسب مع التخصص الذي يتم تدريسه بالمدرسة، ومن افضل المدارس بعد الإعدادية:

مدرسة الذهب والذي تم افتتاحها العامة الماضي، مدرسة غبور لتصنيع وصيانة السيارات، مدرسة السويدي، مدرسة وي للاتصالات، مدارس الإنتاج الحربي، مدرسة الضبعة النووية ومدرسة مياه الشرب، ومدارس التمريض، ومدرسة البتروكيماويات، مدرسة السكك الحديد والطرق، ومدرسة البترول.