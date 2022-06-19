حقيقة وجود مدارس التمريض العسكري في جميع المحافظات

يهتم أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالبحث عن تنسيق مدارس التمريض العسكري في جميع المحافظات ولكن توقف مدارس التمريض العسكري عن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتقبل فقط الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة.

وتوقفت مدارس التمريض العسكري عن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية منذ عدة سنوات، والتي كانت الدراسة بها لمدة 3 سنوات وتقبل الطلاب وفق شروط صارمة، ولكنها أصبحت الآن تستقبل الطلاب بعد الشهادة الثانوية فقط وفق شروط تعلن عنها كل عام.

شروط قبول مدارس التمريض العسكري بعد الثانوية

يقتصر تقديم مدارس التمريض العسكري على الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية فقط، بمجموع لا يقل عن 60%، ولا تقل عن 70% في مادة اللغة الإنجليزية، مع الحصول على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية بالشعبة العلمية فقط، وألا يقل عمر الطالب عن 17 عام ولا يتعدى 21 عام في أكتوبر 2022، يمكن للمعهد استبعاد الطالب الذي يثبت عدم لياقته طبيًا من الطلاب المقبولين بعد المناظرة الطبية النهائية.

كما يشترط قبول مدارس التمريض العسكري بعد الثانوية، أن تكون جنسية الطالب مصرية ومن أبوين مصريين وليسا مجنسين، وألا يكون الطالب متزوج أو سبق له الزواج، ولا يسمح له بالزواج خلال الدراسة، وألا يكون التحق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفد منها، كما لا يحق للطالب أن يلتحق بكليات ومعاهد التعليم العالي.

واجتياز اختبارات القبول في المدارس، سواء الاختبارات الطبية أو النفسية أوالبدنية، وكذلك اجتياز كشف الهيئة واللغة الأجنبية الأولى.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض العادي