الأحد 19 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة وجود مدارس التمريض العسكري في جميع المحافظات

التمريض العسكري
التمريض العسكري
ads

يهتم أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالبحث عن  تنسيق مدارس التمريض العسكري في جميع المحافظات ولكن توقف مدارس التمريض العسكري عن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتقبل فقط الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة.

وتوقفت مدارس التمريض العسكري عن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية منذ عدة سنوات، والتي كانت الدراسة بها لمدة 3 سنوات وتقبل الطلاب وفق شروط صارمة، ولكنها أصبحت الآن تستقبل الطلاب بعد الشهادة الثانوية فقط وفق شروط تعلن عنها كل عام.

شروط قبول مدارس التمريض العسكري بعد الثانوية

يقتصر تقديم مدارس التمريض العسكري على الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية فقط، بمجموع لا يقل عن 60%، ولا تقل عن 70% في مادة اللغة الإنجليزية، مع الحصول على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية بالشعبة العلمية فقط، وألا يقل عمر الطالب عن 17 عام ولا يتعدى 21 عام في أكتوبر 2022، يمكن للمعهد استبعاد الطالب الذي يثبت عدم لياقته طبيًا من الطلاب المقبولين بعد المناظرة الطبية النهائية.

كما يشترط قبول مدارس التمريض العسكري بعد الثانوية، أن تكون جنسية الطالب مصرية ومن أبوين مصريين وليسا مجنسين، وألا يكون الطالب متزوج أو سبق له الزواج، ولا يسمح له بالزواج خلال الدراسة، وألا يكون التحق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفد منها، كما لا يحق للطالب أن يلتحق بكليات ومعاهد التعليم العالي.

واجتياز اختبارات القبول في المدارس، سواء الاختبارات الطبية أو النفسية أوالبدنية، وكذلك اجتياز كشف الهيئة واللغة الأجنبية الأولى.

txt

استخرج نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

txt

المحافظ تفقد اللجان.. 7091 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة غدا في أسوان

شروط الالتحاق بمدارس التمريض العادي 

  1. الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي، في نفس عام التقدم.
  2. دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.
  3. أن  يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.
  4. ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا.
  5. اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.
  6. يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية.
  7. لابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  8. حسن السير والسلوك.
  9. التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.
  10. ألا تكون الطالبة متزوجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات صناعى

مدارس التمريض العسكري الشهادة الاعدادية الثانوية العامة شروط قبول مدارس التمريض العسكري بعد الثانوية شروط الالتحاق بمدارس التمريض العادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

«بنى لها مسجدًا فأهانته علنًا».. القصة الكاملة لفيديو ابنة حسنى عبد ربه

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والساسو فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 19 يونيو

حبس المتهم بقتل شاب فى الدقهلية بسبب خلاف على سعر الخبز

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

رسالة لجماهير الأهلى والزمالك.. استمتعوا يرحمكم الله

حسين دعسة

حرب القمح والذرة .. ماذا لو؟

د. أحمد مجاهد

فؤاد قاعود.. حكيم مصرى فى ثوب شاعر عامية

د.أحمد الخميسى

رواية الرغيف.. الأدب والحرب

ماجد حبته

تشخيص ثلاثى لأزمات العالم

مؤمن المحمدي

«زمن» أم كلثوم

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: نرفض تسليم إسرائيل رصاصة قتل شيرين أبوعاقلة

الإسرائيليون في تركيا تحت التهديد الإيراني.. حرب استخبارات وفرص للتقارب

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فى قلقيلية