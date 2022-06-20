شهادة جيران المتهم بذبح زميلته بالمنصورة: تقدم لخطبتها والأسرة رفضته

كشف عدد من الأهالي والجيران بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المجاورين لمنزل المتهم محمد عادل "٢١ سنة" طالب بالفرقة الثالثة بقسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، - عن أنه قد سبق نشوب خلاف سابق بين المتهم وأسرة المجني عليها منذ فترة.

وذكروا أن الخلاف كان بسبب رغبته في التقدم لها وخطبتها لكن رفضت الأسرة ذلك، كونه ما زال طالبًا يدرس في الكلية.

وأشاروا إلى أن المتهم له شقيقتان فقط ووالده متوفى منذ فترة، وكان يقوم بالسفر إلى مدينة المنصورة للدراسة بالكلية، ومعروف عنه أنه انطوائي ولم تظهر عليه أي علامات إجرام أو بلطجة، وتفاجأوا بقيامه بارتكاب تلك الجريمة البشعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالب مرتكب واقعة التعدى على طالبة أمام جامعة المنصورة بالدقهلية مستخدمًا سلاح أبيض «سكين» مما أدى إلى مصرعها، والأداة المستخدمة فى الجريمة.