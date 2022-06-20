الإثنين 20 يونيو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أول صور للطالبة «نيرة» المذبوحة أمام جامعة المنصورة

واقعة مقتل طالبة
واقعة مقتل طالبة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الغربية صورا للطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها محمد عادل، وكانت تقيم بمنطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى.

وشهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية قيام أحد الطلاب ويدعى "محمد.ع" طالب بالفرقة الثالثة آداب بالإقدام على ذبح الطالبة نيرة أشرف أحمد طالبة بالفرقة الثالثة سكين في الشارع.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة يفيد بمقتل طالبة خارج الحرم الجامعي على يد زميلها بكلية آداب المنصورة أمام بوابة الجامعة.

وتمكن المارة من ضبط المتهم وتسليمه للشرطة تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة

نيرة أشرف كلية الأداب جامعة المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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