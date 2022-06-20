أول صور للطالبة «نيرة» المذبوحة أمام جامعة المنصورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الغربية صورا للطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها محمد عادل، وكانت تقيم بمنطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى.

وشهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية قيام أحد الطلاب ويدعى "محمد.ع" طالب بالفرقة الثالثة آداب بالإقدام على ذبح الطالبة نيرة أشرف أحمد طالبة بالفرقة الثالثة سكين في الشارع.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة يفيد بمقتل طالبة خارج الحرم الجامعي على يد زميلها بكلية آداب المنصورة أمام بوابة الجامعة.

وتمكن المارة من ضبط المتهم وتسليمه للشرطة تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة