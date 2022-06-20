مصرع 3 أشخاص بينهم رئيس لجنة امتحانات وإصابة 3 آخرين بالإسماعيلية

لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينهم رئيس لجنة الثانوية الأزهرية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية وأصيب 4 آخرون، في تصادم سيارتين على طريق "القنطرة غرب- الصالحية القديمة" دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

كان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق يفيد، بتصادم السيارة رقم "ط ن ي 8427"، مع أخرى رقم "ط ه س 7845"، على طريق "القنطرة غرب- الصالحية القديمة" دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقل رجال انتقل رجال الشرطة ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بخمس سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج، وتم نقل جثمان متوفى إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية، وتوفي آخر متأثرًا بإصابته داخل مستشفى أبو خليفة.

وأسفر الحادث عن مصرع "محمد م.ا"، 45 عامًا، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى حميات الإسماعيلية، وتوفى خالد أمين، 37 عامًا، مقيم القنطرة شرق، بعد وصوله إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ بعد إصابته بكسر بعظام الأنف مع كسر مضاعف بالساق الأيمن واشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه نزيف داخلى بالبطن وغيبوبة تامة.

كما أسفر الحادث عن مصرع إبراهيم "ع ا"، 45 عامًا، رئيس لجنة الثانوية الأزهرية بالقنطرة غرب ومقيم التل الكبير، متأثرا بإصابته عقب نقله إلى مستشفى أبوخليفة للطوارئ حيث باشتباه كسر بالساق الأيمن، واشتباه كسر بعظام الأنف.

وأصيب في الحادث 4 أشخاص هم يوسف صابر يوسف، 47 عامًا، مساعد رئيس لجنة الثانوية الأزهرية بالقنطرة غرب ومقيم القصاصين، مصاب بجرح قطعي بالرأس 7 سم واشتباه كسر بعظام الأنف، وزينات حسن حسين، 55 عامًا، شيخة معهد صلاح حمزة بالقصاصين، عضو لجنة بالثانوية الأزهرية بالقنطرة غرب مقيمة بالقصاصين، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر باليد اليمنى مع جرح قطعى 15 سم بالرأس، وأسامة عبدالعزيز حسين، 42 عامًا عضو لجنة بالثانوية الأزهرية بالقنطرة غرب مقيم القصاصين ومصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر مع اشتباه كسر باليد اليمنى مع جرح 15 سم بالوجه، وعليا ممدوح كامل، 42 عامًا مقيمة القصاصين، مصابة بكسر بالفك السفلى مع جرح متهتك بنفس الفك واشتباه نزيف داخلى بالبطن مع غيبوبة تامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.