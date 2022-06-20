تنسيق الثانوية العامة 2022 القليوبية المرحلة الثانية لخريجي الإعدادية

يبحث طلاب الشهادة الاعدادية عن تنسيق الثانوية العامة 2022 القليوبية المرحلة الثانية، بعد إعلان الكثير من المحافظات تنسيق الثانوية العامة 2022 منذ عدة أيام بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات على التوالي.

تنسيق الثانوية العامة 2022 القليوبية

ولم تعلن محافظة القليوبية حتى الآن عن تنسيق الثانوية العامة 2022 القليوبية للمرحلة الأولى رغم إعلانها في الكثير من محافظات الجمهورية، ورغم اعتمادها لنتيجة الشهادة الإعدادية منذ أسابيع، وسيتم اعلان تنسيق الثانوية العامة 2022 القليوبية المرحلة الثانية بعد تنسيق المرحلة الأولى بعدة أيام.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ياسر محمود، استمرار العمل بالإحصاء التكرار الذي بناء عليه يتم تحديد تنسيق القبول بالثانوية العامة بمدارس محافظة القليوبية، وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى سيتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2022 القليوبية المرحلة الثانية.

وتحدد كل محافظة تنسيق الثانوية العامة الخاصة بها بعد حساب نسب الدرجات التي حصل عليها الطلاب بالشهادة الإعدادية بالمحافظة وحساب نسبة الكثافة المطلوبة بمدارس الثانوية العامة وبناء عليه يتم تحديد تنسيق القبول بالثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2022

تستعد محافظة القليوبية خلال هذه الأيام لإعلان تنسيق الثانوية العامة 2022، بعد اعتماد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021- 2022 بنسبة 74.77%، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68%، وكان 115 الفا و533 طالبا وطالبة، أدى الامتحان 115 ألفًا و480 طالبًا وطالبة، قد أكد تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وستعلن محافظة القلوبية تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثانية في حالة تبقى أماكن شاغرة داخل فصول مدارس الثانوي العام بالمحافظة والحاجة لأعداد جديدة.

امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

يؤدى 42887 طالبًـا، منهم 18959 للشعبة الأدبية و23928 للشعبة العلمية، و658 دولي امتحانات الثانوية العامة بلجان محافظة القليوبية اليوم أمام 112 لجنة بـ12 إدارة تعليمية، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان.

وتتابع محافظة القليوبية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، وتم رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بمحيط المدارس لتوفير الهدوء للطلاب.