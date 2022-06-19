تاريخ عيد الأضحى 2022 السعودية.. والأجازات الرسمية للموظفين

ينتظر العالم الإسلامي تحديد تاريخ عيد الأضحى 2022، وتتولى المملكة العربية السعودية رؤية الهلال وتحديد بداية شهر ذي الحجة نيابة عن الدول الإسلامية فهي الدولة الوحيدة المنوط بها رؤية الهلال، لبدء مناسك الحج على أراضيها.

وتعتمد الدول الإسلامية على رؤية المملكة العربية السعودية لهلال شهر ذي الحجة وتحديد تاريخ عيد الأضحى 2022 والذي يكون دائمًا في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ويستمر الاحتفال به لمدة أربعة أيام حتى اليوم ال14 من شهر ذي الحجة.

تاريخ عيد الأضحى 2022

يبدأ عيد الأضحي في يوم 10 ذي الحجة والذي يوافق هذا العام 9 يوليو 2022، وحسب الموقع الرسمي لتقويم أم القرى والحساب الرسمي لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير في السعودية، توقّع أن يكون يوم الأربعاء هو المتمم، وسيمكث هلال ذي الحجة مساء الأربعاء في أفق مكة 32 دقيقة، ويكون يوم الخميس 30 يونيو أول شهر ذي الحجة أن يبدأ شهر ذي الحجة يوم الخميس 30 يونيو 2022، على أن يكون الوقوف على جبل عرفة يوم 8 يوليو، ويوم عيد الأضحى يوم 9 يوليو 2022.

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أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر ذو الحجة فلكيا يوم الخميس 30 يونيو، على أن تكون وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكيـاً يوم الجمعة 8 يوليو ، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكيا يوم السبت 9 يوليو.

الأجازات الرسمية للموظفين

تبدأ أجازة عيد الأضحى 2022 لموظفين الدولة بداية من يوم وقفة عرفات والذي يوافق هذا العام يوم الجمعة 8 يوليو، بالإضافة إلى 4 أيام للعيد تبدأ من يوم السبت 9 يوليو وتنتهي يوم الثلاثاء 12 يوليو، ولأن الجمعة والسبت أجازة رسمية في أغلب المصالح الحكومية فإن الموظفون سيحصلون على 3 أيام أجازة فقط بالإضافة لهم وهم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء على أن يتم استئناف العمل يوم الأربعاء 13 يوليو .

أما القطاع الخاص فسيحصل على 3 أيام أجازة العيد الكبير مدفوعين الأجر.