الأحد 19 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بمشاركة فرقتين للفنون الشعبية.. انطلاق ليالي أضواء القناة بـ«ثقافة الإسماعيلية»

ليالي أضواء القناة
ليالي أضواء القناة بثقافة الإسماعيلية
ads

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطو، تقديم باقة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال فترة الإجازة الصيفية بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

و انطلقت ليالي أضواء القناة بمشاركة فرقتي الإسماعيلية للفنون الشعبية، والإسماعيلية للآلات الشعبية، بدأت بعرض فنى لفرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية، تضمن مجموعة من التابلوهات الفنية منها "الصيادين، بتغني لمين، نوح الحمام، أم الخلول، التنورة، آه يالالالي، البدو، كان الجميل"، كما قدم الفنان ماهر كمال باقة من أغنيات التراث الإسماعيلي.

تلى ذلك عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيى مولر، قدمت خلاله باقة من الأغاني والرقصات على أنغام السمسمية، منها "إسماعيلية يا اللي هواكي، نوح الحمام، أبويا وصاني، موشح زراني المحبوب، هاجرني حبيبي، عزف منفرد على السمسمية، وتعيشي وتفتكري يا مصر"، وذلك بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية.

إيناس عبدالدايم وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة شيرين عبدالرحمن محمد نبيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

«بنى لها مسجدًا فأهانته علنًا».. القصة الكاملة لفيديو ابنة حسنى عبد ربه

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والساسو فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 19 يونيو

حبس المتهم بقتل شاب فى الدقهلية بسبب خلاف على سعر الخبز

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

رسالة لجماهير الأهلى والزمالك.. استمتعوا يرحمكم الله

حسين دعسة

حرب القمح والذرة .. ماذا لو؟

د. أحمد مجاهد

فؤاد قاعود.. حكيم مصرى فى ثوب شاعر عامية

د.أحمد الخميسى

رواية الرغيف.. الأدب والحرب

ماجد حبته

تشخيص ثلاثى لأزمات العالم

مؤمن المحمدي

«زمن» أم كلثوم

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: نرفض تسليم إسرائيل رصاصة قتل شيرين أبوعاقلة

الإسرائيليون في تركيا تحت التهديد الإيراني.. حرب استخبارات وفرص للتقارب

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فى قلقيلية