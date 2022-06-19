بمشاركة فرقتين للفنون الشعبية.. انطلاق ليالي أضواء القناة بـ«ثقافة الإسماعيلية»

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطو، تقديم باقة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال فترة الإجازة الصيفية بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

و انطلقت ليالي أضواء القناة بمشاركة فرقتي الإسماعيلية للفنون الشعبية، والإسماعيلية للآلات الشعبية، بدأت بعرض فنى لفرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية، تضمن مجموعة من التابلوهات الفنية منها "الصيادين، بتغني لمين، نوح الحمام، أم الخلول، التنورة، آه يالالالي، البدو، كان الجميل"، كما قدم الفنان ماهر كمال باقة من أغنيات التراث الإسماعيلي.

تلى ذلك عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيى مولر، قدمت خلاله باقة من الأغاني والرقصات على أنغام السمسمية، منها "إسماعيلية يا اللي هواكي، نوح الحمام، أبويا وصاني، موشح زراني المحبوب، هاجرني حبيبي، عزف منفرد على السمسمية، وتعيشي وتفتكري يا مصر"، وذلك بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية.