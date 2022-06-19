الأحد 19 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنسيق التمريض محافظة كفر الشيخ 2022 لطلاب الشهادة الإعدادية

التمريض
التمريض
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يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية هذه الأيام عن تنسيق التمريض محافظة كفر الشيخ 2022، مع اقتراب فتح باب التقديم للمدارس الثانوية بجميع فئاتها بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية ومنها محافظة كفر الشيخ.

ويختلف تنسيق التمريض من محافظة لأخرى ويتم تحديده من قبل إدارات التربية والتعليم بناءً على عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التمريض والمجموع الحاصلين عليه في الثانوية العامة.

ومع تصدر تنسيق التمريض محافظة كفر الشيخ 2022  مؤشرات جوجل عرضت الدستور في السطور التالية  توقعات تنسيق التمريض محافظة كفر الشيخ 2022.

تنسيق التمريض محافظة كفر الشيخ 2022

تعد مدارس التمريض من  أهم الرغبات التي يهتم طلاب الاعدادية بها بعيدًا عن الثانوية العامة حيث تتميز بالعديد من المميزات منها توفيرها وظيفة ثابته عقب الانتهاء من الدراسة وهو ما يبحث عنه الكثير من الأهالي خوفًا من البطالة التي قد تلاحق أبنائهم بعد انتهاء التعليم.

ولم يتم تحديد تنسيق التمريض محافظة كفر الشيخ 2022  حتى الآن ، ولكن يمكن توقعه منه خلال تنسيق التمريض العام الماضي بمحافظة كفر الشيخ، وبلغ تنسيق التمريض محافظة كفر الشيخ 275 درجة  للمدارس بمحافظة كفر الشيخ.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح 78.83%.

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رابط معرفة رقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2022

شروط الالتحاق بمدارس التمريض 

أعلنت وزارة الصحة والسكان  عن شروط الالتحاق بمدارس التمريض وجاءت كالتالي: 

أولًا أن يتم التقديم لمدرسة التمريض بعد الحصول على  الشهادة الاعدادية في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

ثانيًا: التقديم يكون في نفس المحافظة التي حصل منها الطالب على الشهادة الإعدادية ولا يتم قبول طلبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة.

ثالثاً: ألا تقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا، وأن يكون الطالب  مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

رابعًا: اجتياز الطالب اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية.

خامسًا: يتعهد الطالب بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر، وألا تكون الطالبة متزوجة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

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