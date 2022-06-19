تنسيق التمريض محافظة كفر الشيخ 2022 لطلاب الشهادة الإعدادية

يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية هذه الأيام عن تنسيق التمريض محافظة كفر الشيخ 2022، مع اقتراب فتح باب التقديم للمدارس الثانوية بجميع فئاتها بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية ومنها محافظة كفر الشيخ.

ويختلف تنسيق التمريض من محافظة لأخرى ويتم تحديده من قبل إدارات التربية والتعليم بناءً على عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التمريض والمجموع الحاصلين عليه في الثانوية العامة.

ومع تصدر تنسيق التمريض محافظة كفر الشيخ 2022 مؤشرات جوجل عرضت الدستور في السطور التالية توقعات تنسيق التمريض محافظة كفر الشيخ 2022.

تنسيق التمريض محافظة كفر الشيخ 2022

تعد مدارس التمريض من أهم الرغبات التي يهتم طلاب الاعدادية بها بعيدًا عن الثانوية العامة حيث تتميز بالعديد من المميزات منها توفيرها وظيفة ثابته عقب الانتهاء من الدراسة وهو ما يبحث عنه الكثير من الأهالي خوفًا من البطالة التي قد تلاحق أبنائهم بعد انتهاء التعليم.

ولم يتم تحديد تنسيق التمريض محافظة كفر الشيخ 2022 حتى الآن ، ولكن يمكن توقعه منه خلال تنسيق التمريض العام الماضي بمحافظة كفر الشيخ، وبلغ تنسيق التمريض محافظة كفر الشيخ 275 درجة للمدارس بمحافظة كفر الشيخ.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح 78.83%.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن شروط الالتحاق بمدارس التمريض وجاءت كالتالي:

أولًا أن يتم التقديم لمدرسة التمريض بعد الحصول على الشهادة الاعدادية في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

ثانيًا: التقديم يكون في نفس المحافظة التي حصل منها الطالب على الشهادة الإعدادية ولا يتم قبول طلبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة.

ثالثاً: ألا تقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا، وأن يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

رابعًا: اجتياز الطالب اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية.

خامسًا: يتعهد الطالب بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر، وألا تكون الطالبة متزوجة.