السبت 18 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة فلسطينى واعتقال 6 آخرين بعد هجوم لمستوطنين غرب أريحا

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
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أصيب، مساء اليوم السبت، رجل فلسطيني بجروح في رأسه، بعد أن هاجم مستوطنون بحماية قوات إسرائيلية، رعاة أغنام في منطقة عرب المليحات غرب أريحا، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).


ونقلت وفا عن المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن "عددًا من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام واعتدوا عليهم بالضرب"، ما أدى لإصابة رجل 65 عامًا.
 

وأضاف أن القوات الإسرائيلية اعتقلت ستة آخرين خلال حمايتها للمستوطنين. 

 

وبحسب وفا، تشهد منطقة عرب المليحات في نهاية طريق المعرجات غرب أريحا، اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بحق البدو.

 

وفي وقت سابق، بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، تحياته لشيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، وتقديره لتوجيه فضيلة الإمام الأكبر للجنة مراجعة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية؛ بمراجعة مصحف "المسجد الأقصى" والانتهاء منه بشكل كامل.

 

كما أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، قاضي قضاة فلسطين، خلال لقائه فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمقر المشيخة، أن الأزهر الشريف هو حامل لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأن الفلسطينيين يقدرون ما يقوم به الأزهر وشيخه في التعريف بحقوقهم، والدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دفعة قوية في استكمال مشوار النضال ضد الكيان الصهيوني.

 

من جانبه، أرسل فضيلة الإمام الأكبر تحياته للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن دعم الأزهر للشعب الفلسطيني وقضيته- قضية العرب والمسلمين الأولى- هو من قبيل الواجب المفروض، مؤكدًا أن فلسطين في قلب الأزهر والأزهر في قلب فلسطين، وسيظل الأزهر يدعم فلسطين إلى أن يأذن الله لهذا الشعب المظلوم أن يسترد أرضه وحقوقه المغتصبة.


 

قوات إسرائيلية المستوطنين القوات الإسرائيلية اعتقلت ستة آخرين غرب أريحا الجيش الإسرائيلي

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