من ملعب مدينتى العالمى .. "سبورتنج" بطل دورى الجولف 2022

فاز نادي سبورتنج ببطولة دوري الجولف لموسم 2021/ 2022، والتي أقيمت اليوم السبت في نادي مدينتي للجولف تحت رعاية مجموعة طلعت مصطفى، جاء ذلك بعدما حقق "سبورتنج" 2216 نقطة ليتصدر الترتيب، ويحقق اللقب للعام الثالث على التوالي، وحل في المركز الثاني نادي الجزيرة بإجمالي 2117 نقطة، وفي المركز الثالث نادي بالم هيلز بإجمالي 2112 نقطة. واستضاف نادي مدينتي للجولف نهائي بطولة دوري الجولف - من تنظيم الاتحاد المصري للجولف - بمشاركة 8 أندية وهي: مدينتي، والجزيرة، والسخنة، وسبورتنج، وبالم هيلز، ونيو جيزة، ودريم لاند، وأليجريا.

وجاء أبرز اللاعبين المشاركين بنهائي الدوري نيبال العقاد، وعمر هشام طلعت، ومحمد ياسر، وحسام أبوسيف، وأحمد حلواجي، وإسلام عماد، ومحمد محروس، وكريم السبع، ودينا أبوالعلا، كما شارك بالبطولة لاعبون من جنسيات عربية وأجنبية من دول فرنسا وألمانيا وماليزيا وكوريا الجنوبية من بينهم أحمد بن عثمان، وأدريان فان دير ميروي، وسانج ون كو، وأنطوني أننيتي، ورايموند بيتيل.

من جانبه قال تيمور أبوالخير، نائب رئيس اتحاد الجولف المصري، وعضو اللجنة الأوليمبية المصرية، إن نادي مدينتي للجولف وفر كل الإمكانيات المتاحة لإنجاح البطولة وتكريم الفرق الفائزة، مشيدًا بتميز ملعب جولف مدينتي، والذي يعد أحدث ملعب جولف في مصر، مما يؤهله لاستضافة البطولات الدولية التي يعتزم الاتحاد تنظيمها خلال الفترة المقبلة، وأبرزها بطولتا الرجال والسيدات الدولية، وجولف المحترفين الأوروبية والآسيوية.

كما أشاد اللاعبون المشاركون بالبطولة بملعب جولف مدينتي، سواء على مستوى التصميم العام، الذي يوفر منافسة قوية بين اللاعبين المشاركين، أو على مستوى الصيانة الدورية مما يحافظ على نجيل الملعب طوال العام، كما أشادوا بالتنظيم المميز لنادي جولف مدينتي للبطولة، وتوفير كافة التجهيزات التي يحتاجها اللاعبون ووسائل الإعلام لضمان تقديم بطولة بمستوى عالمي، وهو ما يؤهل نادي مدينتي للجولف لاستضافة بطولات دولية لكبار لاعبي الجولف في العالم.