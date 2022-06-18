قرار من المحكمة بشأن قضية «المعلمة الصائمة» بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة المتهم بقتل ‏معلمة في قرية تلبانة مركز المنصورة، إلى جلسة 19 يولو القادم للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.

أحال المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أحال المتهم إ. أ. ‏ص. ‏ع. ع (محبوس) السن 21 عامًا- طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة ومقيم ‏تلبانة، مركز ‏المنصورة لمحكمة جنايات المنصورة، لاتهامه بقتل المجني عليها آمال لطفى رشاد جبر، ‏معلمة على ‏المعاش، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد عزمًا قاطعًا وبيت النية على إزهاق روحها إن ‏حالت دون ‏استيلائه على أموالها فأباح حرمة المال لديه وتجسد بجسده فأباح حرمة النفس قاطعًا عرى ‏القرابة، فما أن ‏أبصرها بعينه فزين له قتلها فاطبق عليها وأوثق يديها وساقيها بأدوات "سلك ، كوفية، ‏خمار، طرحه"، وأحضر سلاحًا أبيض (سكينة)، فسدده بجسدها غير مرة وأطبق على رأسها بيده لينحر ‏عنقها فانفجرت ‏دماؤها الصائمة قاصدًا إزهاق روحها محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة ‏التشريحية المرفق ‏واستل الحياة منها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود الواقعة، لشهر نوفمبر من عام 2021، عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور ‏مركز ‏المنصورة بورود بلاغ من أهالي قرية تلبانة دائرة المركز، بالعثور على سيدة مسنة ‏مقيدة ومذبوحة ‏داخل ‏منزلها بالقرية‎.‎