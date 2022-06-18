قرار من المحكمة بشأن قضية «المعلمة الصائمة» بالدقهلية
قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة المتهم بقتل معلمة في قرية تلبانة مركز المنصورة، إلى جلسة 19 يولو القادم للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.
أحال المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أحال المتهم إ. أ. ص. ع. ع (محبوس) السن 21 عامًا- طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة ومقيم تلبانة، مركز المنصورة لمحكمة جنايات المنصورة، لاتهامه بقتل المجني عليها آمال لطفى رشاد جبر، معلمة على المعاش، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد عزمًا قاطعًا وبيت النية على إزهاق روحها إن حالت دون استيلائه على أموالها فأباح حرمة المال لديه وتجسد بجسده فأباح حرمة النفس قاطعًا عرى القرابة، فما أن أبصرها بعينه فزين له قتلها فاطبق عليها وأوثق يديها وساقيها بأدوات "سلك ، كوفية، خمار، طرحه"، وأحضر سلاحًا أبيض (سكينة)، فسدده بجسدها غير مرة وأطبق على رأسها بيده لينحر عنقها فانفجرت دماؤها الصائمة قاصدًا إزهاق روحها محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق واستل الحياة منها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وتعود الواقعة، لشهر نوفمبر من عام 2021، عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز المنصورة بورود بلاغ من أهالي قرية تلبانة دائرة المركز، بالعثور على سيدة مسنة مقيدة ومذبوحة داخل منزلها بالقرية.