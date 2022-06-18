«التضخم السكاني يلتهم الاقتصاد المصري» أنشطة متنوعة بثقافة البحر الأحمر

ضمن الأنشطة المتعددة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبدالرحيم، نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "إدمان الإنترنت وعلاقتة بالتوافق النفسى والاجتماعى" ألقتها فايدة كامل، مبينة أوجه الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي ومن الإنترنت عمومًا في حياتنا، فهو من أهم الأشياء التي تتيح التواصل عبر دول العالم بكل سهولة والتعرف على ثقافات وخلق صداقات واستفادة في الأعمال وغير ذلك، فأصبح الإنترنت هو الوسيلة الوحيدة التي تربطنا بالتكنولوجيا والتقدم ومواكبة العصر الحديث، وبكل تأكيد إن الاعتدال في استخدام تلك الوسائل التقنية الحديثة هو أمر جيد، والمبالغة في الاستخدام تحدث أضرار كثيرة قد تؤدي إلى تدمير حياتنا.

كما نظم البيت محاضرة بعنوان "التضخم السكانى يلتهم الاقتصاد المصري" ألقى المحاضرة د. ياسر خليل، مبينا أنه عند التركيز على الأرقام المستقبلية بشأن أعداد السكان فى مصر بعد عقد أو عقدين من الآن، فإن شعور الخوف والقلق على تبديد معدلات التنمية التى حققتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة الماضية، يكون حاضراً بقوة فى ظل وجود جملة من العوامل على رأسها أن الزيادة هي بالأساس عشوائية، وتطال الطبقات الفقيرة بشكل أكبر من المتوسطة.

أقام بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "المخدرات وأثرها على جسم الإنسان" ألقاها وصفى تمير، مبينا أن من أضرار المخدرات على الجهاز العصبي أنها تؤثر تأثيرا مباشرًا على عمل وظائف المخ وبمرور الوقت نجد أن المخ قد اعتاد على وصول هذه المخدرات إليه، وتدريجيا تتدخل هذه المخدرات في عمل وظائف المخ، وهنا يختل دور المخ ككل، لذا نجد أن المتعاطين يحدث لهم نوعا من ضمور وتلف الخلايا العصبية للمخ، فنجد أن المدمن يعاني من ضعف التذكر، التهتهة، مضطربا، وغيرها من الوظائف التي ترتبط بالمخ.

أقام قصر ثقافة أبو رماد محاضرة بعنوان "أضرار التدخين على الصحة العامة" ألقاها علي عبدالغني، موضحًا أن التدخين هو أحد أهم السلوكيات المسببة للسرطان مثل سرطان الرئة وسرطان مسالك الجهاز الهضمي الفوقي وسرطان المبولة، وسرطان البنكرياس، فيمكننا من خلال القضاء على التدخين تفادي ثلث الوفيات الناجمة عن السرطان.

كما أقام قصر ثقافة الشلاتين أمسية شعرية بمشاركة أعضاء النادي، حيث ألقت الموهبة ملك محمد قصيدة بعنوان "أكتب الشعر".

أعد قصر ثقافة رأس غارب يومًا مفتوحًا للأطفال تضمن قراءة حرة و ورشة فنية لرسم فراشة كل حسب خياله وحبه للألوان، ثم قدمت فاطمة رضا تصميم فني يحث على النظافة للحماية من الجراثيم والأمراض، أما مكتبة الطفل والشباب بسفاجا فقد أقامت ورشة فنية قص ولصق أشرف الشيماء حسن حيث إستخدمت المقص وورق الناصبيان لعمل بعض الأشكال الفنية المختلفة.