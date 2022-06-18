السبت 18 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لمتهم بقتل شقيقته في سوهاج

محكمة
محكمة
ads

قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف الزاوي، وأمين لظمي، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شقيقته والشروع في قتل شقيقته الأخرى بعدة طعنات من مطواة، بدائرة مركز سوهاج.

وترجع الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضي بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة للمدعو (ع. خ.) - هارب - تهمة قتل شقيقته (ن. خ)، والشروع في قتل شقيقته الأخرى (ن. خ)، بأن تعدى عليهما بطعنات مطواة كانت بحوزته، فأحدث إصابتهما التي أودت بحياة الأولى، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات سوهاج محكمة قتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بايدن يسقط من على دراجته ويكشف السبب (فيديو)

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي

«كان بيمثل».. «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو قفز مواطن فى النيل بدعوى الانتحار

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

"زمن" أم كلثوم

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

حسين دعسة

المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو.. رؤية جيوسياسية أمام مؤتمر مدريد

ماجد حبته

ووترجيت من زاوية أخرى

أحمد سعد زايد

سويسرا تُعلمنا التعايش

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

القواسمى: سياسة إسرائيل بشأن دخول الأجانب لفلسطين «تمييز عنصرى»

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف الصيادين فى بحر قطاع غزة

الاحتلال يشن غارات جوية على مواقع فى غزة