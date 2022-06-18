السجن المؤبد لمتهم بقتل شقيقته في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف الزاوي، وأمين لظمي، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شقيقته والشروع في قتل شقيقته الأخرى بعدة طعنات من مطواة، بدائرة مركز سوهاج.

وترجع الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضي بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة للمدعو (ع. خ.) - هارب - تهمة قتل شقيقته (ن. خ)، والشروع في قتل شقيقته الأخرى (ن. خ)، بأن تعدى عليهما بطعنات مطواة كانت بحوزته، فأحدث إصابتهما التي أودت بحياة الأولى، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.