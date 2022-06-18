السبت 18 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 إثر انقلاب تروسيكل بالفيوم

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل
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أُصيب 5 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بطريق قرية تلات بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، إخطارًا من مأمور مركز الفيوم بتلقيه إشارة من شرطة النجدة بانقلاب تروسيكل في طريق الفيوم- تلات بالقرب من المقابر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبيَّن إصابة 5 أشخاص كانوا يستقلون الترويسكل.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث انقلاب ترويسكل قرية تلات

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وائل لطفي

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