الجمعة 17 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«سلك الغسالة» يقتل طفلة عمرها 3 سنوات فى سوهاج

مصرع طفلة
مصرع طفلة
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لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها صعقا بالكهرباء وذلك على إثر ملامسة يدها سلك الغسالة العاري بالمنزل بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج  بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفلة عقب تعرضها لصعق كهربائى بمنزلها بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول الطفلة هدير أ م م 3 سنوات وتقيم دائرة مركز البلينا إلى المستشفى المركزي (جثة هامدة) ادعاء صعق كهربائي.

وباستجواب والدها المدعو أحمد م م ج 48 سنة سائق ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو نجلته الطفلة بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية في غسالة المنزل، مما نتج عنه صعقها ووفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك.

تم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود حروق من الدرجة الثالثة بباطن اليد اليمنى على شكل دائري، وأن سبب الوفاة (صدمة عصبية) نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

3 سنوات طفلة سلك الغسالة العارى مركز البلينا محافظة سوهاج المستشفى المركزى

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وائل لطفي

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