الخميس 16 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب غرقًا في مياه نيل أبنوب بأسيوط

غرق
غرق
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب لقى مصرعه غرقًا في مياه النيل بمركز أبنوب شرق أسيوط وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وتلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد مصرع شاب غرقاً بمياه النيل بمركز أبنوب شرق النيل.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمه بقوات الإنقاذ ورجال الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين غرق شاب يدعى "كريم. ر. ١٨سنة، مقيم بذات الناحية وعلى الفور تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبنوب المركزى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الانقاذ النهري جثة شاب أبنوب اسيوط

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وائل لطفي

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