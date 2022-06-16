كنيسة الشهيد أبى سيفين والقديسة دميانة ببورسعيد تحتفل بـ«يوم الأب»

احتفلت كنيسة الشهيد أبى سيفين والقديسة دميانة ببورسعيد، اليوم الخميس، بـ"يوم الأب" والإشادة بدوره في الأسرة والذي يوافق 21 يونيو من كل عام، وهو اليوم المحدد للاحتفال به في مصر.

جاء ذلك عقب انتهاء صلوات القداس الإلهى الذى تولى صلاته نيافة الحبر الجليل الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، صباح اليوم الخميس، بكنيسة الشهيد ابى سيفين والقديسة دميانة ببورسعيد.

وفى السياق ذاته، كرمت الكنيسة عددا من الآباء، وقام مطران بورسعيد بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

الأنبا تادرس يطيب رفات الشهيد ابى سيفين ويعمد طفلة ببورسعيد

من جهته، احتفلت كنيسة الشهيد ابى سيفين والقديسة دميانة ببورسعيد صباح اليوم الخميس، بتذكار نقل رفات الشهيد أبى سيفين لمصر، حيث قام نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، بصلاة القداس الإلهى وتطييب رفات الشهيد، كما قام بتعميد طفلة.

شارك في الصلوات وتطييب الرفات المقدسة، عدد من الآباء الكهنة وذلك وسط حضور كبير من الشمامسة وشعب الايبارشية.

تطييب رفات الشهيد أبو سيفين بطموه

واحتفل دير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبو سيفين) الأثري بطموه، أمس الأربعاء، بعشية عيد الشهيد شفيع الدير، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية.

وصلى نيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه صلوات العشية بكنيسة الدير، وفي ختام العشية طيّب نيافته رفات الشهيد أبوسيفين بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية.

كما صلى نيافته قداس العيد اليوم بدير الشهيد.

وترجع نشأة دير الشهيد أبوسيفين إلى القرن الخامس الميلادي، حيث نمت الرهبنة به على يد القديس الأنبا ببنودة.