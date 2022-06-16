الخميس 16 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهمين بالاتجار فى مخدر الحشيش بالمنزلة

الحشيش
الحشيش
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قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثانية، اليوم الخميس، بمعاقبة متهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما في القضية رقم 580 لسنة 2022 كلي مركز المنزلة.

وجاء في قرار الإحالة، أنه في يوم 27 مارس 2022، حاز المتهمان بقصد الاتجار جوهر نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز المتهم الأول وحاز الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرز المتهم الأول وحاز الثاني بواسطته ذخيرة "أربع طلقات" تستخدم في السلاح الناري.

وأحرز المتهم الثاني وحاز الأول بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرز المتهم الثاني وحاز الأول بواسطته ذخيرة "ثلاث طلقات" تستخدم في السلاح الناري.

محكمة جنايات متهمان المواد المخدرة أسلحة نارية المشدد ثلاث سنوات

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