إيطاليا: يجب إنشاء ممرات آمنة للقمح الأوكرانى لتجنب «كارثة»

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الخميس، الحاجة لإنشاء "ممرات آمنة" للقمح الأوكراني لتجنب "كارثة"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال دراجي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروماني كلاوس يوهانيس والمستشار الألماني أولا شولتز: "أمامنا أسبوعان لتطهير موانئ أوكرانيا"، مضيفاً: "سيجري موسم الحصاد في نهاية شهر سبتمبر، وهناك سلسلة من المواعيد النهائية الملحة بشكل متزايد، والتي تقربنا بلا هوادة من الدراما".

وأكد: "يجب إنشاء ممرات آمنة على وجه السرعة القصوى من أجل النقل الآمن للحبوب وتجنب وقوع كارثة"، لافتا إلى أنّ "الطريقة الوحيدة هي إصدار قرار من الأمم المتحدة ينظم الملاحة في البحر الأسود".

وكشف رئيس الوزراء الإيطالي، أنّ "روسيا رفضت حتى الآن" هذا المقترح بشأن إنشاء ممرات آمنة لنقل الحبوب الأوكرانية.