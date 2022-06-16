الخميس 16 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعاطل قتل سائقًا بطلق نارى لسرقة سيارته بقليوب

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبوزيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي ورد خان، وأمانة سر حامد حجازي، بالمؤبد للمتهم "شحات سليمان. ع" لاتهامه بالقتل العمد.

كان المستشار عمرو سامي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهمين "عمرو. ع. م" 28 سنة مبيض محارة،  و"عيد رزق. ع" 32 سنة مبيض محارة، "مدحت شعبان. ع" 25 سنة عامل، "محمد رمضان. م"، شهرته محمد سيجارة، 26 سنة، "نبيل حسن. م" 46 سنة سائق، و"شحات سليمان. ع" شهرته" رامي" 31 سنة، و"سید محمود. م"شهرته سيد روسي، 28 سنة  عامل، "محمود. م" 28 سنة عاطل، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة".

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2347 لسنة 2015 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 585 لسنة 2015 كلي جنوب بنها، قيام المتهمين بقتل المجني عليه "أحمد ناصر" عمدًا مع سبق الإصرار وبيتوا النية.

لأنه في يوم 2014/12/10 بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، قتلوا عمدا المجني عليه "أحمد ناصر. ع" - مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك العرض أسلحة نارية آلية وخرطوش "موضوع الاتهام الثالث والرابع والخامس وذلك بأن أعترضوا سيره بالسيارة رقم (و أ 1898) قيادة المدعو" ناصر شحاته" بالطريق العام وأشهروا في مواجهته الأسلحة النارية سالفة الذكر حيث قام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري "فرد خرطوش" في مواجهته مطلقًا صوبه عيارًا ناريًا محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرعوا في سرقة السيارة رقم (و أ 1898) المملوكة للمجني عليه "ناصر شحاتة أبو سنة"، وكان ذلك بالطريق العام، ليلًا بحيازتهم أسلحة نارية آلية، وخرطوش معترضًا سيره لتنفيذ مخططهم الإجرامي إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو هروبهم من محل الواقعة خشية ضبطهم متلبسين بها على النحو المبين بالتحقيقات. 

وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة بنها محكمة المؤبد

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وائل لطفي

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