مواطنون يدشنون حملة توقيعات لـ«تفويض الرئيس السيسى» فى جلسات الحوار الوطنى

دشّن عدد من المواطنين حملة توقيعات لـ«تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي» للتحدث باسمهم في جلسات الحوار الوطني، المزمع عقدها في بداية شهر يوليو المقبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا كشف عن توجيه خطاب إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب - الحوار الوطني، جاء نصه: "أنا فوضت الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحدث باسمي في الحوار الوطني بصفتي مواطنًا مصريًا أرى أن أنسب شخص يمثلني كطرف في الحوار الوطني هو الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتضمن المنشور: "معنديش استعداد أتحمل تلاعب المعارضة بالشارع ولا عندي استعداد أننا ندخل في نفق مظلم تاني.. ومن مصلحتي في ظل الأزمات دي أن الرئيس اللي كلنا بنثق فيه أنه يقود السفينة ويكمل بيها لبر الأمان".

واختتم المنشور: "المعارضة جابت الإخوان قبل كدة.. والمعارضة مش هتسكت غير لما توقع الدولة وتقضي على إنجازاتها علشان كدة أنا عملت اللي عليا وفوضت الرئيس.. الرئيس مش محتاج يطلب تفويض من الشعب.. لأن الشعب واعي جدًا وعارف مصلحته فين".