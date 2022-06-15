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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء فى بنوك مصر 15-6-2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنوك مصر 15-6-2022 استقرار نسبي بعد أن ارتفع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء أمام الجنيه المصري بقيمة ٣ قروش فقط.

 

وشهد الدولار استقرار سعري مع انتظار المستثمرين اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة وسط توقعات برفع سعر الفائدة المرة الثالثة على التوالي.


سعر الدولار اليوم الأربعاء

اختلافات طفيفة بين سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك العاملة بمصر سواء البنوك الحكومية والخاصة، وبلغ سعره  في بنك مصر إلى 18.70 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

 

بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.70 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 18.72 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، وبلغ في بنك قناة السويس اليوم مستوى 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.


بينما سجل في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.72 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي 18.65 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

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وعادت الحكومة إلى تحديد سعر صرف العملات أمام الجنيه بمختلف المواني، رغم توقفها منذ سنوات عن تحديد أسعار جمركية للدولار وباقي العملات، وتركت الأمر مرتبطا بسعر الصرف في البنوك والعرض والطلب.

 

و حددت مصلحة الجمارك الشهر الماضي أسعار صرف العملات الأجنبية بمختلف موانئ مصر، بناء على موافقة وزير المالية الصادرة في 28 أبريل"، وفقا لقانون الجمارك.

 

أسعار العملات

سجل الدولار أمريكى: للشراء 18.7011 جنيه مصري – والبيع   18.7783 جنيه مصري

وسعر اليورو: للشراء  19.5352جنيه مصري – للبيع 19.6177 جنيه مصري

وبلغ سعر الجنيه الإسترلينى:للشراء 22.5816جنيه مصري – للبيع  22.6767جنيه مصري

وسعر الفرنك السويسرى: للشراء  18.7970 جنيه مصري – للبيع  18.8822 جنيه مصري

ووصل سعر  100 ين ياباني للشراء  13.9042جنيه مصري - للبيع 13.9637 جنيه مصري 
وسعر الريال السعودى: للشراء  4.9843جنيه مصري- للبيع  5.0052 جنيه مصري 
فيما بلغ سعر الدينار الكويتى: للشراء  60.8028جنيه مصري للبيع  61.1373 جنيه

وسجل الدرهم الاماراتى:للشراء 5.0908جنيه مصري- للبيع  5.1131 جنيه مصري 
وبلغ سعر اليوان الصينى: للشراء  2.7751جنيه مصري – للبيع  2.7878 جنيه مصري.

«الفيدرالى الأمريكى» يستعد لرفع نسب الفائدة للمرة الثالثة.. الأربعاء

سعر الدولار سعر الدولار اليوم الأربعاء فى بنوك مصر 15-6-2022 اجتماع الفيدرالي الأمريكي سعر الدولار اليوم الاربعاء أسعار العملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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