الأربعاء 15 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة مطروح

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية
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أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة مرسى مطروح عن رابط  نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد أن اعتمدها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الثلاثاء، بنسبة نجاح 86.3 %، بزيادة 2% عن العام الماضي.

 

وزاد البحث عن الساعات القليلة الماضية عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة مطروح، مع اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالمحافظة بالبحث عن النتيجة التي تأخرت في إعلانها المحافظة مقارنة بباقي المحافظات التي أعلنتها منذ عدة أيام.

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة مطروح

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة مطروح، وهو رابط موقع نتائج التعليم الأساسي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لعرض نتائج الطلاب في التعليم الأساسي من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

 

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمافظة مطروح الحصول على النتيجة من خلال موقع "الدستور" عبر الرابط التالي (من هنا).

 

يمكن الدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة مطروح واتباع بعض التعليمات للحصول على  نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة مطروح، كالتالي:

أولا: الضغط على رابط بوابة الاستعلام عن نتيجة التعليم الأساسي من هنا.
ثانيا: اكتب المحافظة التي تتبع لها.
ثالثا: اكتب رقم جلوس الطالب.

رابعا: اضغط على إظهار النتيجة.

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ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح 2022 برقم الجلوس فقط

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أوائل الشهادة الإعدادية

تواصل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة مطروح، مع أوائل الطلاب لتهنئتهم وأسرهم وسط فرحة من الأهل، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 10384 طالبا نجح منهم 8957 طالبا وطالبة.

 

أما بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح 95%.

 

وأعرب شعيب عن تقديره لجهود أولياء أمور الطلاب في رعاية أبنائهم المتفوقين، مقدما خالص تهنئته لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم مزيد من التفوق ومواصلة النجاح لتحقيق نتائج مشرفة.


ومن جانبه، أوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 10384 طالبًا نجح منهم 8957 طالب وطالبة، أما بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح 95%، و100% للصم وضعاف السمع و100% للتلمذة الصناعية.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022 وكيفية الاستعلام عن النتيجة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 مديرية التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة مطروح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أوائل الشهادة الإعدادية

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وائل لطفي

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