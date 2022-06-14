الأربعاء 15 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

القصة الكاملة.. حقيقة رسوب طالبات مدرسة الحلمية الثانوية بنات

مدرسة الحلمية الثانوية
مدرسة الحلمية الثانوية بنات
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آثار فيديو مدرسة الحلمية الثانوية بنات جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مع تردد أقاويل حول رسوب طالبات مدرسة الحلمية الثانوية بنات في الصفين الأول والثاني الثانوي.

القصة الكاملة لرسوب طالبات مدرسة الحلمية الثانوية بنات

وكانت نتيجة الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي قد تم اعتمادها من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وأعلنتها  صباح اليوم  المدارس في محافظة القاهرة، ومن ضمنها مدرسة الحلمية الثانوية بنات – مدرسة الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق حاليًا.

وفوجئ أولياء أمور الطلاب بالنتيجة ورسوب أغلب طلاب مدرسة الحلمية الثانوية بنات، وقام بعضهم بتصوير فيديو من داخل المدرسة رصد ردود أفعال أولياء الأمور على نتيجة الطالبات في مدرسة الحلمية الثانوية بنات.

الدستور في التقرير التالي تستعرض القصة الكاملة لرسوب طالبات مدرسة الحلمية الثانوية بنات، وكيف ردت التعليم على الفيديو المنتشر.

مدرسة الحلمية الثانوية بنات  لم ينجح أحد

احتج أولياء الأمور وطالبات مدرسة الحلمية الثانوية بنات – مدرسة الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق حاليًا-  بعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، في الفيديو المنتشر على عدم إضافة درجات الامتحان الالكتروني، ورصد درجات الأسئلة المقالية فقط، مما تسبب في تراجع تقدير الطالبات في الكثير من المواد الدراسية في المجموع النهائي للفصلين الدراسيين الأول والثاني، ورسوب عدد كبير من الطالبات مما سبب صدمة للطالبات وأولياء أمورهم.

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم لتحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

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التربية والتعليم تكشف الحقيقة

ردًا على واقعة مدرسة الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق، كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، عدم تراجع نسب نجاح الطالبات في فصول الخدمات فوصلت نسبة النجاح طالبات الصف الأول الثانوي مدرسة الحلمية الثانوية بنات إلى 22% حيث تقدمت للامتحانات 211 طالبة حضرت 210 نجح منهن 46 طالبة وهناك 164 طالبة دور ثان، ونسبة النجاح بالصف الثاني الثانوي وصلت نسبة النجاح إلى 36%،  حيث تقدمت للامتحانات 289 طالبة نجح منهن 104 و185 طالبة ستؤدى امتحانات الدور الثان.

أما طالبات الانتظام في مدرسة الحلمية الثانوية بنات، فبلغت 94%، و 37 طالبة دور ثان للصف الأول الثانوي، وبلغت في الصف الثانى الثانوى 92% و51 طالبة دور ثان.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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